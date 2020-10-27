兩岸疫情速遞｜內地增16宗境外輸入個案 新疆喀什累計164宗無症狀感染

兩岸疫情最新情況：大陸衞健委公佈，26日新增16宗確診個案，均為境外輸入個案，分別是上海3宗、陝西3宗、河北2宗、四川2宗、北京1宗、內蒙古1宗、黑龍江1宗、福建1宗，山東1宗及廣東1宗。新增無症狀感染為50宗（本土感染26宗；境外輸入24宗）。根據昨日新疆衞健委公佈資料，新疆昨日新增26宗無症狀感染，均在喀什地區疏附縣，全部為之前無症狀感染者的密切接觸者。內地至今累計確診85,826人確診，4,634人死亡。台灣累計確診550宗，7人死亡。

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無症狀比例高 專家：增加控制難度

截至10月26日，新疆出現164宗無症狀感染個案，均在喀什地區疏附縣。上海復旦大學公共衞生學院教授姜慶五指，無症狀感染者中，如果青壯年較多，治愈率也增高。不過，由於無症狀也是（武漢肺炎）症狀的一種表現，只是症狀很輕。如果無症狀比例增高，有利於治療。但無症狀也帶來另外一些麻煩，因為它們是一個傳染源，它同樣能夠把病毒傳播出去。有症狀很容易被察覺，能被管理起來。如果無症狀比例很高，對於控制病毒傳播可能會增加難度。要把無症狀、有症狀的都管理起來，才能阻斷病毒的傳播。

姜慶五又指，新疆喀什今次疫情暴發有其特殊性。164宗都是無症狀感染者，比例似乎高了一些，這和上半年內地情況不一樣。這次感染主要發生在企業，都是青壯年。武漢肺炎在青壯年當中症狀比較輕，往往不被察覺。姜慶五提出，雖然核酸陽性、無症狀感染者比例較高，但因為這是一個企業人群，姜覺得還能夠接受這樣的現象，這是一個現象的存在。

上海追蹤航班198人

上海衞健委今早（27日）通報，昨日通過口岸聯防聯控機制，報告3宗境外輸入性確診病例。三人分別來自菲律賓、烏克蘭及英國。3宗境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追踪同航班的密切接觸者198人，均已落實集中隔離觀察。

國家衞健委／上海衞健委

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