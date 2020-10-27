「六四幕後黑手」方勵之入美使館尋庇 王立軍失敗遭國安押走

涉嫌違反「港版國安法」的前學生動源召集人鍾翰林，今早前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護時，懷疑被多名警方國安處人員帶走，至今下落不明。過往，曾有中國人進入美國駐華領事館尋求庇護，自六四事件開始，就有中國科學院北京天文台前研究員方勵之及其妻子、重慶公安局長王立軍，以及失明維權律師陳光誠。

方勵之夫婦

被中共官方指為「六四動亂幕後黑手」的方勵之，1989年六四後到美國駐北京大使館避難，直至1990年6月25日乘坐美國軍機離開中國，並將經歷輯錄成回憶錄《我經歷的1989-1990中美互動 》。

1989年6月12日，中國政府鎮壓天安門廣場的和平示威活動一個多星期後，著名天文物理學家方勵之和他的妻子李淑嫻教授成為第一號和第二號通緝人物。此時，方勵之和李淑嫻已在美國駐北京大使館避難第6天，直至1990年6月25日12時40分，美國一架軍用專機將方勵之夫婦帶到英國。1991年1月，在英國訪問半年後，方勵之夫婦到達美國，第二年方接受亞利桑那大學（University of Arizona）終身教授一職，到圖桑（Tucson）定居。

王立軍

美國駐成都總領事館於2012年曾發生轟動一時的「王立軍事件」。當年2月6日，時任重慶公安局長王立軍進入美國領館內尋求庇護，滯留一天後遭中國國安部官員帶走。

中美官方一直低調處理王立軍事件，拒絕評論「尋求政治庇護」傳聞，美方只強調王是自願（of his own volition）離開領事館；中方則稱王立軍事件純屬「極孤立（個別）事件」，同時強調時任中國國家副主席習近平訪美之行不受影響。

事發後，重慶市政府新聞辦於2012年2月8日在新浪微博發佈消息稱，王立軍在接受休假式治療。同年9月17日、18日，王立軍徇私枉法、叛逃、濫用職權、受賄案於成都市中級人民法院一審開庭審理，審理完結翌日，新華社以長文公佈王立軍案詳情；9月24日早上於成都市中級人民法院宣判王立軍入獄15年。

王立軍被判監後，重慶書記薄熙來落馬。中央社曾報道，當時薄熙來私自調動武警包圍領館。傳言指，王立軍被美領館拒絕庇護後，遭中方逮捕並已被押往北京。王立軍事件一般被認為是薄妻谷開來涉殺害英商海伍德（Neil Heywood），以及薄熙來事件的導火線。

陳光誠

一直被山東政府軟禁在家的內地維權律師陳光誠，於2012年4月27日，被網民披露已逃到美國駐北京大使館，而協助陳光誠逃離村莊的網民何培蓉被警方抓捕，另一網民郭玉閃則被控。

陳光誠因在2005年揭露山東臨沂當局的「計生黑幕」，並為受害者提供法律援助。在2007年被中國當局判刑4年3個月。2010年9月9日陳光誠刑滿出獄後，當局對陳光誠及其全家進行嚴控，在他的村莊有30幾名政府僱用的看守人員，張健曾多次到陳光誠家中毆打陳光誠夫婦二人。陳光誠被囚期間，先後有200多名網民前往探望和營救，大多被當地政府和警方暴打及攔截。網名「珍珠」的何培蓉為最早前往營救的人士之一。

美國前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）在《艱難抉擇》一書中披露，陳光誠逃到美國大使館後，中美兩方曾進行談判，而營救過程更出現一波三折，如同精彩的間諜小說。2012年4月25日，晚上9時36分，希拉莉接到國務院政策計劃部門主任蘇利文（Jake Sullivan）來電，對方指美國駐北京使館遇到危機，需要指示。希拉莉指，中方在這場危機的整個過程中，表現出他們願意履行協議，最終，同年5月19日，陳光誠和他的家人抵達美國，並前往紐約大學修讀法律。

鮮有在美國公開亮相的陳光誠，今年8月，他在共和黨大會的演說中，譴責中共是全人類的敵人，還聲言支持特朗普連任。

綜合報道

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