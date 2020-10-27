內企「快手」 喺廁所裝計時器監控員工 網民：杜絕帶薪拉屎

內地短片App企業「快手」，管理層近日被員工投訴在洗金間安裝計時器，統計員工如廁時間，做法引發員工質疑，現在「連上廁所這種人類基本生理需求都不能滿足了」。然而，企業卻解釋是要統計洗手間使用次數，以判斷增加多少流動廁所，解決員工排隊上廁所問題。

內地社交媒體近日流傳一篇文章「打工人，你是否為廁所拼（拚）過命？」，作者指快手在辦公室內洗手間加裝計時器。照片所見廁格上方確有計時器，會顯示該廁格是否有人使用，同時亦計算着員工如廁用了多少時間。

內地科技公司的員工都很「命苦」，「996（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）不算完，熬夜趕PPT不算完，加班沒有假期也不算完，現在連上廁所這種人類的基本生理需求都不能滿足了，難道真要在工位上解決嗎？」亦有網民稱，是管理層要限制員工「帶薪拉屎」，讓人心酸、無奈。

有網民向快手的客服求證，客服覆稱「沒想到一個單獨坑位（廁格）測試引起大家關注」。客服聲稱，快手辦公室的廁所數目有限，員工排隊如廁問題嚴重，但受到建築物結構限制，在辦公樓內增加廁所難度很大，所以他們在廁格安裝計時器，以統計每日廁格使用的次數及時間，以判斷增加流動廁所的數量。

快手這次的另類「廁所革命」，引發各大科技公司員工爆料，講述管理層如何想盡辦法減少員工如廁時間的陰招：「快手不僅有計時廁所，甚至有廁所還被鎖上，員工上廁所還需要通知清潔阿姨開鎖。」「上海知名公司，上廁所需要排表，一天內所有上廁所時間加起來不能超過10分鐘！」「360的如廁指南，你在幾樓幾號坑蹲了幾分鐘，大家都知道得一清二楚。」

看完各大公司如何限制員工上廁所的陰招，有網民慨嘆說：「如果是正常的生理需求都不能得到滿足，那誰會用心工作呢？」「打工人辛勤打工並不可怕，可怕的是資本對人性的壓榨，巴不得全部換成不吃不喝不用眨眼不用上廁所的機器……」「勤勤懇懇賣命，最後換來的可能只是尊嚴的喪失。」

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