習權統治｜異見詩人王藏夫妻同被控家人遭株連 旅德作家籲外界施援手

內地維權詩人王藏於今年5月30日遭當局以「煽動顛覆國家政權罪」逮捕，其妻王麗（本名王莉芹）於6月17日以同樣罪名被捕。隨後王藏一家被株連，王藏的母親和孩子也遭嚴控。自由亞洲電台報道，王藏夫婦的案件已退回公安局補充偵查。關注王藏案的旅德異見作家廖亦武再發出呼籲，希望外界對王藏一家施予援手。

據悉，王藏夫婦的案件已在10月16日退回雲南楚雄州公安局補充偵查，一個月後將再次移送至楚雄州檢察院。一名拒透露身份的知情人士表示，當局對王藏的指控主要涉及言論：「比如王藏對中國政府、法制的批評；支持香港的言論；寫的詩歌；還有包括接受自由亞洲電台等媒體的採訪。」

該知情人士又說，律師兩次獲准會見王藏，得知他狀況尚可，但王莉芹的健康情況則非常不樂觀，她在被關押期間，就因為嚴重貧血而被送院治療。官方更以王藏家人為籌碼迫使王藏認罪:：「王藏對當局的做法很氣憤，但暫時也沒有甚麼辦法。」王藏夫婦被抓後，家中留下四名年幼子女由王藏的母親照看，並受到當局嚴密監控。王藏弟弟王玉斌和妻妹王曉敏等人都因「違法走漏風聲」被消失、軟禁和監控。

旅德異見作家廖亦武指，當局向王藏家屬施加連坐式懲罰，對他的家庭造成了毀滅性的打擊。「一個詩人，僅僅因為網上言論，就被因言治罪。然後他的太太看到丈夫被抓，出於人之常情為丈夫呼籲，結果也被抓了。然後又把王藏的弟弟抓了，就是因為他說了句'把父母抓了孩子怎麼辦？但凡透露消息的人都被抓走。這個相當於對一個家庭發起戰爭。」

廖亦武表示，為了喚起更多人對王藏案的關注，他請友人翻譯文章，通過美國非營利組織改變中國（China Change）刊登。隨後，華盛頓智庫「美國國家民主基金會」轉發了該文，激起很大迴響。廖亦武提到，外界的疾呼能為王藏一家帶來光明，因此呼籲國際社會繼續為他們發聲，認為中國政府在輿論的壓力下，或許會改變對王藏夫婦案的處理方式。

自由亞洲電台

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