台4人打流感疫苗後不治掀恐慌

台灣衞福部疾管署昨日公佈，截至前日，發生76宗流感疫苗接種不良事件中，有四人死亡。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應指，疫苗不良事件通報不等於疫苗有副作用，四宗個案死因都是常見心血管疾病，與疫苗無關。

陳時中︰死因與疫苗無關

據衞福部疾管署的公佈，截至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76宗，屬嚴重不良反應25宗，其中13宗屬延長住院/危及生命或死亡案件，包含四宗死亡。死者年齡介於62至77歲，死因均為心血管疾病，包括腦出血、心肌梗塞。前日專家會議討論後認為與施打流感疫苗沒有直接相關。據悉，四宗死亡中，三宗施打賽諾菲疫苗、一宗施打國光疫苗。

有關消息引發不少人對注射流感疫苗安全的關注，陳時中昨晚緊急舉行記者會對外說明，他指，不良事件通報是打了疫苗之後發生任何狀況都可以通報，但並非表示通報的事件與疫苗有直接相關，不良事件不等於副作用，呼籲大家不要恐慌，接種流感疫苗還是有好處。

陳補充說，四名死亡個案死因為蜘蛛膜下腔出血、腦動脈瘤破裂、心肌梗塞等情況，並非與接種流感疫苗有關。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也表示，四名死亡個案都是年紀偏大的長者，有冠狀動脈疾病的病史，在26日晚間有三宗很清楚與疫苗注射無關，另一例經解剖也已得知，是主動脈瘤破裂死亡，基本上四例與疫苗沒有相關。

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