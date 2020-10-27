蛋白液減肥｜ 貪靚女注射入皮膚全身感染流膿 捱117刀割爛肉救命

愛靚唔愛命！上海一名女子早前聽信「蛋白液」可以減肥，花了近7,000元人民幣（下同），在湖南長沙一間美容院接受有關項目後，才發現全身皮膚被人用無創霧化機「注射」原本只能外敷的「蛋白液」。事後，她全身傷口潰爛流膿，最後動手術捱了117刀才撿回一命。

涉事的25歲女子姓鄧，原本在上海從事美容業，今年5月到湖南長沙「MK湖南美咖總部」學紋眉，其間被培訓員游說試用一種聲稱可減肥的新產品「VTE蛋白液」，且費用只要1,000元（約1,155港元）。但培訓人員隨後又說若繳付6,800元（約7,857港元），就可加盟成為服務商，並獲得15支產品。鄧女於是補交餘下的5,800元（約6,700港元）。

鄧女表示，該美容項目需要刺穿皮層，當天她全身主要部位都幾乎被刺穿。從照片可見，鄧女接受完有關美容項目後，全身皮膚均出現肉眼可見的針孔狀傷口，部份更帶有血印。「打完之後有出血和腫的情況，之後我睡了很久。」鄧小姐說，原以為休息一陣子就會復原，怎料情形卻更加惡化，「原本的針孔逐漸潰爛，約20天後，傷口血液出現硬塊，越來越多，我就去做了手術。」

根據浙江大學醫學院附屬第一醫院和上海市肺科醫院的診斷，鄧女的情形是非結核分枝杆菌感染，雖然經過治療後，已沒生命危險，但醫生在其身體動了117刀割除受感染的爛肉，令她身心嚴重受創。目前，傷口已慢慢結痂，但仍然需要一段時間才能痊癒。鄧女表示，身體異狀已極大影響了正常生活，希望培訓機構賠償醫療費用，並給予相關經濟補償，否則將不排除提告。

鄧女又指，蛋白液應屬於化妝品，不應以「注射」的手法使用。事實上，該款名為「VTE蛋白液」的產品說明也指出，主要成份是水、水解膠原和氯化鈉，其使用方法為「塗抹或輔助儀器使用」，包裝盒上則標有「液體敷料」字樣。她憶述，接受療程當日中曾有些許刺感，使用的儀器上寫有「needle-free injection gun」（無針頭注射槍）字樣。

涉事的美容機構的王姓負責人則否認，指蛋白液是以「注射」方式進入皮下，「包裝上寫的是外敷，但是有些人為了更快起到效果，會使用霧化儀器導入。」他又稱，蛋白液會因人體吸收能力的不同而產生不同效果，「正常人的吸收期為7到28天，她可能因為個人體質原因沒有吸收完。」事後，代理商公司已支付其醫療食宿等費用，也願意與鄧女協商有關賠償。

浙大一院感染病科主任盛吉芳解釋，「非結核分枝杆菌在環境中普遍存在，一般人不容易被感染。」她表示，免疫力低下的人或者接受過有創操作、傷口未癒合的人在環境中感染細菌後才會中招。

至於將蛋白液「打入」體內的是一種無創霧化機，類似氣槍，是利用高壓氣流動力「注射」到體內的，操作時需要離開皮膚1至7厘米遠。但根據鄧女表示，工作員人是將槍頭死死貼着皮膚操作。盛吉芳謂：「這個過程雖然不像針頭注射那樣肉眼可見的有創，但直頂皮膚的操作，高壓氣流動力會損傷皮膚屏障，形成創口。」

《瀟湘晨報》/ 杭州新聞

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