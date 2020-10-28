歐盟被揭用海康威視探熱器

歐盟旗下機構被揭發使用了被指協助新疆當局電子監控維吾爾人的海康威視設備。位於比利時布魯爾塞的歐洲議會和歐盟委員會辦公樓，早前在大廈入口裝設了海康威視可視測溫熱像儀。事件曝光後，歐盟委員會發言人稱不會再在其他建築物使用海康威視設備。

德國之聲報道稱，歐洲議會和歐盟委員會在布魯爾塞的辦公樓裝設了上述設備。任何人進入辦公樓前都要短暫盯着可視測溫儀鏡頭，若測得超過37.7℃便會被拒進入。挪威政府養老基金的道德委員會在今年初發表的報告指，海康威視在2017年與新疆當局簽署了總值逾2.3億歐元（21億港元）的合同，當中包括在再教育營內設置監控系統，以及在學校、清真寺等公眾場所設置近3.5萬個監控攝像頭。

歐議員︰極度令人不安

兩名不願透露姓名的職員說，歐盟將在布魯爾塞其他辦事處引進更多的測溫儀，但歐盟委員會發言人稱，不會再在其他建築物使用海康威視。德國綠黨歐洲議會議員、中國代表團成員比蒂科夫批評，海康威視「深度介入對新疆維人近乎種族滅絕的恐怖壓迫」，認為歐盟使用海康威視「極度令人不安」。海康威視去年被美國商務部列入禁止國內企業與其有業務聯繫的實體清單，但目前並未被歐盟列入黑名單。另外，共和黨參議員魯比奧在美國會提案，要求國內的投資企業、退休金和保險公司不得持有被商務部和國防部列入黑名單中國企業的股份，料海康威視、中國電信和中國移動等會受到影響。

德國之聲