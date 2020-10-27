疑犯殺「偷情」前妻展現男子氣概？ 公安通報案情加鹽加醋被斥似寫小說

香港社會禮崩樂壞，早前就有兩名法官分別在判案時，竟宣稱斬傷3人的男導遊「情操高尚」，以及指涉嫌刺傷前立法會議員梁國雄的8旬老翁「熱愛社會」。近日，在吉林省梅河口市亦發生類似事件，當地一名男子先後殺害其前妻及她的伴侶，梅河口市警方破案後，在網上披露案情，竟用上大量惹人非議的措辭和描述，包括形容疑犯「非常（安於）本份」，行兇時「展現了自己的男子漢氣概」；又用「自古姦情出人命」作文章小標題等，為案情「加鹽加醋」。就連內地網民也看不過眼，狠批梅河口市警方充滿「性別主義」，兼且企圖為疑犯開脫，似寫小說多過通報案情。

據觀察者網報道，這宗命案發生於本月13日，育有兩名女兒的疑犯張X先，因發現剛剛協議離婚3個月的前妻王X，與一名姓曹的男友同居，一怒之下將兩人殺害，並逃到省外。10日後，張X先返回到梅河口市「善後」，將棄置在單位內的兩具屍體，分別拋入門前溝渠井內。梅河口警方於本月24日接到死者家屬求助，僅用了14個小時就偵破該宗命案。

該宗命案的案情其實並不複雜，但梅河口市警方本月25日在官微通報有關案情時，卻用上很多惹人非議及不必要的措辭和描述，讓人感到似寫小說多於披露破案經過，甚至似是為疑犯張X先開脫，有妨礙司法公正之嫌。

例如，通報以「非常本分」形容張X先，又指他用偷配的鎖匙打開前妻寓所房門後，發現「一個活生生的男人」曹X時，竟以「仇人相見，分外眼紅」來描述張的心情，並試圖以此解釋他為何用手掐和用繩勒、將曹X殺害的動機。

另外，通報亦作出不少道理判斷，如指「因姦情發生的命案屢見不鮮，在本案中被害人曹X已經66歲，讓王X死心蹋地跟着他，也可能有犯罪嫌疑人張X先不及他之處；王X才49歲，而立之年的家庭婦女，還能背叛自己的丈夫，能夠毅然決然提出離婚，讓曹X生活在自己的住宅裏，很多人會提出疑問為甚麼？」

接下來的一段描述，形容疑犯行兇時的表現就更離譜：「張X先的做法雖然以結束對方二人的生命展現了自己的男子漢的氣概，但是帶來的結果就是就得到應有的刑罰，付出應有的代價，這樣的走極端做法妥不妥？」

從執法者變成道德判官，梅河口市警方還企圖在該案開審前，就先為疑犯求情：「曹X和王X是被害人，張X先雖然是犯罪嫌疑人，但是從某種程度上講也值得同情，因為起初他沒有做錯甚麼，後來發現王X和曹X的行為觸碰到了他做男人的底線。人終究是高級動物，有分析判斷和感情投入，不同於低級動物，那些自以為可以做到『家裏紅旗不倒，外面彩旗飄飄』的人，恰恰是你把自己和家庭都放在了危險的邊緣，玩火自焚的結果十分可怕和恐怖。 」

該篇報道在網上觸發頗大爭議。有網民批評，身為公安機關，無論是從甚麼角度出發，發佈這樣帶有強烈主觀情感的文章，十分不妥。有網民表示：「我們不能因為一方言論，就斷定另一方存在道德瑕疵。被害女子已經與犯罪嫌疑人解除婚姻關係，再稱兩名死者關係是『姦情』，顯然不合適。隱隱有將犯罪嫌疑人描述成弱者的嫌疑，讀起來很不舒服。」

另有網民猜測，撰寫及審批這篇通報的相關警員，或許十分同情疑犯，甚至可能是「感同身受」的過來人或「綠帽俠」，疑兇與女死者已經離婚，女方另結新歡根本不算「姦情」，通報明顯充滿性別主義，「中國殺妻文化太惡心」。

面對網民一致劣評，梅河口警方已刪除25日發佈的文章，並於本月26日凌晨再發佈新文章。有內媒曾聯絡梅河口公安局，試圖了解案件詳情，但工作人員拒絕接受採訪，對於刪除文章的舉動，也不願多作說明。

網民反應

小熊與笨笨：警方原本通報用詞更是過份，案情還沒調查清楚，就用「姦情」，「兇手展現男子氣概」這樣的陳述，不難看出是寫文的人共情兇手的立場寫出來的。只招男警察造成的惡果，屁股都歪到男罪犯那了。

only曉嘉：措辭寫的跟小說一樣，太可怕了！

DeBeers-LightBox：警方通報爛到無話可說，這XX不開除還能當警察？我好想知道這警察是怎麼進去的，甚麼學歷？

長白山老人：原文很多措辭不當，並且在最後寫了一大段主觀色彩極濃又充滿煽動突破法律底線解決道德問題的評述。

阪田沒時：梅河公安公眾號寫的文章裏說「自古姦情出命案」。我尋思這離婚以後也算姦情了？

一直很正直從未被超越：受害者有罪論真是惡心透了。

騎上我心愛的小青蛙：中國殺妻文化太惡心了 。

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！