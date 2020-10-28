加騎警否認與美合謀拘捕孟晚舟

華為副董事長、財政總監孟晚舟的引渡案26日再度開庭聆訊，焦點為加拿大執法部門拘押孟的過程是否濫用程序。參與拘捕的加拿大騎警隊（RCMP）與加拿大邊境服務局（CBSA）的證人都出席，詳述逮捕過程，作供騎警稱「（拘捕）當晚沒有跟美方人員聯絡過」，否認辯方指控的美加合謀拘捕孟晚舟。

手機放特製袋防刪數據

聆訊在溫哥華卑詩省最高法院舉行，預計進行5日。皇家騎警耶普（Winston Yep）供述，行動前不清楚孟晚舟是誰，只知道涉及華為高層，前一晚與CBSA人員開會時，無法確定孟搭乘的班機，於是選擇她落地後再拘捕。耶普形容，孟對被捕感到驚訝，但全程表現合作。

辯方質疑RCMP與CBSA事前曾與美方聯絡，主張該次拘捕行動是美加當局「串謀拖延拘捕孟晚舟，試圖取得有助美國控告她欺詐的資料」，但遭到否認。耶普表示，CBSA先以入境問題拘留孟，再由騎警逮捕，其間沒與美方聯絡。

據耶普表示，CBSA對孟晚舟當場盤問了三小時，同時將她的手機、手提電腦放入美國聯邦調查局提供的特殊袋子，以隔絕外界的訊號，免得數據被遙距刪除，過程中RCMP沒有干涉CBSA的行動，待盤問結束後，RCMP才拘捕孟。這點被辯方窮追猛打，指孟無律師陪同而被盤問及扣查物品，是侵犯了孟的權利。孟晚舟於2018年12月在溫哥華機場被捕，翌日以1,000萬美元（約7,750萬港元）保釋外出，此引渡案預計到2021年才有結果。

法新社 / 路透社