喀什檢測475萬人稱183宗陽性

新疆喀什周日突然疫情大規模反彈，新增過百宗無症狀感染。過去一日，喀什新增19宗無症狀感染，另外有五宗無症狀感染轉為確診的個案。目前喀什已完成所有人的核酸檢測，除了已報告的183宗陽性個案外，其餘都屬陰性。

疏附縣重災區

喀什地區衞健委黨組書記李林玉指，樣本病毒經對基因分析，排除此次疏附縣疫情，與7月份烏魯木齊疫情病毒相關。此次感染者大多數沒有臨床症狀，可能是因處於感染早期。所有無症狀感染者正接受醫療觀察。在過去一日，喀什新增19名無症狀感染者，以及五宗確診個案，均為無症狀感染者轉確診。現時無症狀感染者達178名，全部來自疏附縣。當局在喀什地區兩日內完成全民檢測，在近475萬人中，除了183人呈陽性外，其餘都是陰性。

據內媒報道，新疆此次疫情首宗個案是來自疏附縣一家扶貧工廠的17歲少女，該廠主要是經營服裝設計製作與銷售，人員較為密集，人均工作面積不到兩平方米。有當地居民指出，工廠裏的工人大多附近村民，女性比例較高，殘疾人、貧困戶等是優先安置對象，「比起繁華的城市，（他們的）活動範圍會小很多。」

另外，早前內地在冷藏食品外包裝中驗出病毒，國務院前日提出兩項指南，要建立冷凍冷藏供應鏈食品防控消毒程序，包括提出建立員工健康登記制度，掌握員工流動及健康情況；對來自高風險地區或國家的冷鏈食品原料和半成品，進入企業或者入庫前，應當嚴格消毒外包裝。

中新網