中國前日才宣佈制裁對台軍售的三間美國企業，美國政府昨隨即宣佈出售「岸基魚叉導彈系統」給台灣，合共23.7億美元（約183.7億港元），亦是美國一星期內第二次對台軍售。有台灣專家稱，魚叉導彈若配合台灣的岸射反艦導彈，對解放軍艦艇擊殺率由50%提升至70%。從大佈局來說，近期購案能配合美軍新的「跳島制海」戰略結合，北連結日本封鎖宮古海峽、南可扼控巴士海峽，成為「導彈島鏈」封鎖共軍擴張。

根據美國的聲明，國務院已經允許軍售台灣100套岸基魚叉導彈系統（Coastal Defense Systems），其中包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射導彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習導彈。另外還包括411個貨櫃、100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等，總額達23.7億美元。台灣國防部則透露，交易可望在1個月後正式生效，2025年前完成。

今年第四度對台軍售

台灣國防部軍政副部長張哲平上將表示，台灣規劃採購具有「岸防巡航導彈系統」的魚叉導彈，主要是魚叉導彈的數量不足，在模擬運算上未能做到「殲敵50%目標」的作戰需求，希望能加強「快速提升戰力」。

台灣採購的「魚叉」導彈為增程改良版，射程在250公里或以上，製造商波音防務更指可達310公里。台灣國防資深人士早前透露，魚叉配合台灣自製的雄二、雄三岸射反艦導彈，可以對解放軍攻台艦艇的擊殺率由50%提升至70%。

今次是美國總統特朗普上任四年內，第九度向台灣軍售，也是今年第四度對台軍售。對上一次僅是本月21日（美國時間），美國出售三款武器給台灣，當時總值18億美元（140億港元）。台灣總統府發言人張惇涵昨回應指，誠摯感謝美國，再次以具體行動履行《台灣關係法》內「六項保證」的安全承諾，也充份展現美國政府重視協助台灣強化防衞。台灣會確保國家安全與印太區域和平穩定。

配合美軍「跳島制海」戰略

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，近期的購案可提升台灣與盟國的連結，主要是與美軍新的「跳島制海」戰略結合，向北可連結日本西南小島封鎖宮古海峽、向南可扼控巴士海峽，成為「導彈島鏈」封鎖共軍擴張，整體而言，符合台灣戰略守勢、戰術反制的需求。據外媒報道，美軍的新版「跳島戰術」，指戰時以小股海軍陸戰隊員登陸島礁，以導彈和火箭炮等武器，向中國解放軍艦艇「放冷炮」，打完就跑，轉到另一島礁再來。

中國外交部發言人汪文斌回應指，美國干涉中國內政，嚴重損害中國的主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，中方對此堅决反對。汪文斌又指，中國將採取正當必要措施，堅定捍衞國家主權和安全利益。

台灣蘋果新聞網

魚叉導彈系統

製造公司：美國波音防衞系統公司

射 程：200至300公里

最大速度：0.9馬赫

彈 重：540公斤

操作方式：岸基魚叉導彈由發射車發射，

每車可裝四枚

攻擊目標：可對沿岸、港灣及陸上目標攻擊

資料來源：台灣蘋果新聞網