直播帶假貨｜網紅女主播聯同產業鏈41人被批捕 億元王國配合「走過場」

內地的「直播帶貨」成行成市，疫情時，市民儼如被禁足，政府官員也向網紅學習起來，為農副產品帶貨。不過，國家市場監管總局等部門近日卻說要整治網絡市場，特別是規範「直播帶貨」的網絡經營活動秩序。內媒周二（27日）更特別抽出上海首例、美女網紅直播帶貨期間被捕的新聞，大事報道。這是一記就整治行動而出現的當頭棒喝嗎？國情專家劉銳紹（夫子）指，選擇找案例出來打是官方慣常做法，但直播帶貨市場一向泛濫，很快就會死灰復燃。

8月28日下午，知名網紅主播廖某在浙江杭州一間服裝公司直播間內，頻繁試穿各類女裝產品，數以萬計的粉絲正圍觀帶貨直播；前一秒廖女還在試穿，下一秒鏡頭內走進一群便衣警察，伴隨廖女錯愕的表情，直播戛然而止。警方10月指，已查明5間商家涉嫌售假，除了廖女及其團隊共6人，被虹口區檢察院依法批准逮捕，還有35名疑犯被上海虹口區檢察院依法批准逮捕；其他曾與廖女合作過、涉嫌售假的商家，警方也將進一步追查到底。

警方指，廖女與上百個商家合作，其中近30間涉嫌銷售假冒奢侈品。有珠寶公司負責人指，與廖女除了約定的收益分配外，還額外支付一筆高額出場費；雙方同意直播產品後，由廖女幫其公司的珍珠飾品和假冒奢侈品飾品一同帶貨；2小時的直播就為該公司帶來近30萬元（人民幣）銷售額，其中假冒奢侈品飾品佔10%。

直播市場賣假貨在內地比比皆是，不過，廖女被點名，劉銳紹認為，固然是配合當局整治行動，達成阻嚇作用，不過他質疑成效。他說：「當上面有order（命令），大家（官員）就要努力達標，呢種官方做法叫『走過場』……（直播賣假）好快又會死灰復燃。」

就在該主播被帶走3天後，有內媒走訪主播所屬公司兼商家供應鏈「MCN構美公司」，發現它已恢復正常經營。該公司成立於2016年，致力打造基於直播電商、B2C的人貨匹配平台，也是淘寶直播、抖音等平台的頭部MCN機構之一；構美今年3月剛宣佈完成近億元A輪融資，領投方為華映資本、道合資本，跟投方為姚記科技，可見市場龐大。

五中全會正在舉行。在此之前，國家副主席王岐山罕有單獨露面，以視像方式致辭，放話要金融創新。劉銳紹指，說到要「創新」，發展網絡市場是無可避免，但網絡金融發展到當局認為損害政治的階段，就會被叫停。劉指，「政治思維唔改革」，也很難「創新」得下去。

《蘋果》記者

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