Tesla電動車在內地頻頻出事，浙江杭州一輛Tesla電動車周三（30日）從當地一個停車場駛出後，隨即失控撞入對面的酒店大堂，事件雖未有造成傷亡，卻令外界對Tesla電動車質量大為質疑。有科技網上平台「品玩」早前更揭發Tesla的上海廠房為求產量達標，寧願犧牲質量以次貨零件生產電動車，事件引起廣泛關注，但Tesla已否認相關指控並揚言提告。

據涉事杭州司機事後指，當時他駕車從停車場離開，座駕突然加速，且煞車失靈，在意外撞到路邊兩輛私家車後，終失控衝進酒店大堂。他強調：「我沒有踩油門，我都有逾40年駕齡了，車是2020年10月才落地。」

車主：自動加速 煞車失靈

事實上這並非個別事件，內地單單在過去半年已發生至少12宗Tesla電動車疑似失控的意外，不少司機事後憶述均稱座駕「自動加速」或「煞車無反應」等，矛頭直指Tesla的自動煞車及智能駕駛功能。不過Tesla一直表示事件或與司機錯誤操作有關，未承認質量有問題。內地因而有車主建議在軚盤下方安裝行車紀錄儀，記錄司機控制油門和煞車動作，當意外發生時，片段則可與電動車的數據比較，辨明真相。

早前就有Tesla電動車的車主，曾就座駕的質量問題向Tesla提告。涉事天津車主韓潮於2019年曾在Tesla官網購入一輛獲官方認證的Tesla二手車，但電動車卻不斷發生事故，後經第三方機構鑑定，涉事電動車竟為事故車。有關案件於2020年12月一審宣判，法院認定Tesla行為涉及欺詐，被判「退一賠三」，需向車主韓潮退還近38萬元人民幣（下同．約45.6萬港元）的車款，並賠償113.9萬元（約136.8萬港元），但Tesla不服判決提上訴。

有科技網上平台「品玩」早前就引述多名Tesla內部人士指，為了完成50萬產量的年銷目標，Tesla「正不擇手段地降低質量標準」；有零件供應商承認，Tesla巨大的產量讓他們難以承受，「解決辦法就是把有問題的零件，也就是次品，直接上線」。

Tesla斥揑造 揚言告科技網

「品玩」又引Tesla內部員工透露，隨着零件質素下降，上海工廠生產的電動車質量存疑，更指如按照原有標準，沒有電動車可通過質量檢測，「但廠方的解決方法並不是提高質量，而是調低出廠標準」。對於文章的指控，Tesla副總裁陶琳上周六（26日）表示將起訴「品玩」，Tesla亦發文指有關指控「完全是憑空揑造，是徹頭徹尾的謠言」。

除了上海廠房生產的電動車外，Tesla有數萬輛的進口車亦曾因質量問題，在2020年10月被國家市場監督管理總局要求召回。但Tesla事後向美國方面稱此舉受到中國監管部門施壓和中國車主濫用等因素影響，堅稱涉事批次的進口電動車沒問題，事後遭新華社狠批「這種無理傲慢不能慣」。

品玩/《錢江晚報》