美國包括麥凱恩號在內的兩艘驅逐艦，昨日駛經台灣海峽，是上月第二次類似任務，也是去年第13次通過台灣海峽。中國國防部新聞發言人吳謙表示，解放軍組織海空兵力全程進行跟蹤監視，並批評美軍挑釁攪局，行徑是對「台獨」勢力傳遞錯誤信號。

美國海軍表示，麥凱恩號和威爾伯號導彈驅逐艦依照國際法，於12月31日例行航經台灣海峽。「這些艦船航經台灣海峽表明美國對自由和開放的印太地區所做的承諾。美國軍隊將繼續在國際法允許的任何地區飛行、航行和行動」。台灣國防部隨即表示，美艦航經台灣海峽執行一般航行任務期間，國軍運用聯合情監察行動，全程掌握周邊海、空域艦、機相關動態與應變，狀況正常。

在北京，國防部新聞發言人吳謙表示，解放軍組織海空兵力全程進行跟蹤監視。他說，這是美軍艦隻繼上月18日後再次穿航台灣海峽，炫耀武力，挑釁攪局。美軍行徑對「台獨」勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，中方對此表示堅決反對。解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衞國家主權和領土完整。

解放軍「山東號」南海晒馬

此外，中國海軍前日開始，在海南附近海域展開三場為期10天的軍事演習，國產航母「山東號」和兩棲攻擊艦將參演。美國軍事專家說，中國海軍能力的快速提升，可能會引發其海上鄰國擔憂和區域軍備競賽。

美國之音