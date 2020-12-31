曾到武漢記錄疫情的公民記者張展，日前因尋釁滋事罪成遭上海浦東新區法院判囚四年。辯方律師昨取得法院頒佈的判決書披露，張展在庭上否認控罪，但法院認定她在互聯網上發佈歪曲武漢疫情防控情況的訊息，「引發大量網民觀看、評論、轉發、混淆視聽，造成公共秩序嚴重混亂」，行為構成犯罪。據自由亞洲電台報道，張展當庭駁斥當局「控制言論，才讓社會不安全」、「國家的恐懼來自於對人民的不信任」。

「漢朝時誹謗政府無罪」

根據判決書所載，張展在庭上不認可罪名，律師亦認為證據有瑕疵，無法證實張展發送的文字、影片屬虛假訊息。但法院表示，為維持社會管理秩序，根據張展犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度和劣迹情況，作出有關判決。張展的律師張科科昨回應說，事實上當局的指控不實、適用法律完全錯誤，極不認同判決書，下星期會到看守所會見張展，討論是否上訴。

此外，張展上月28日被判囚後，其辯護律師翌日公佈庭上對話，張展對審判長說：「你不覺得你把我推上被告席，你的良心會告訴你這是錯誤的嗎？」當公訴人讀完起訴書，審判長問張展是否屬實，張展未有直接回答，只說：「在漢朝的時候，誹謗政府無罪。」張展又批評公檢法如果要對人民審查，可以把任何人推上法庭，國家的恐懼來自於對人民的不信任。

香港電台/自由亞洲電台