美國有線新聞網絡（CNN）等媒體引述來自一名官員的消息指，總統特朗普早前接獲情報，顯示中國在阿富汗資助一些非國家組織襲擊駐當地的美軍。中國外交部昨批評有關消息是假新聞。

據CNN及新聞網站Axios報道，特朗普在12月17日的總統每日簡報會接獲有關情報，指北京為阿富汗的非國家組織提供報酬，換取他們去攻擊美軍。據洩露消息的官員指，國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）當時有與特朗普討論此事。白宮目前仍未證實有關消息，亦未知拜登的權力過渡團隊有沒有收到這情報。

塔利班曾使用中國製武器

去年曾有消息指俄羅斯向阿富汗武裝分子提供殺害美軍的懸賞，早前當地又發現有十名中國間諜，其中至少兩人被指與塔利班分支「哈卡尼」（Haqqani）有聯繫，又曾發現塔利班使用中國製武器，令人關注中國在阿富汗的活動。不過，德國馬歇爾基金會中國阿富汗事務高級研究員斯莫爾認為，有關消息與中方一貫政策不符。

中國外交部發言人汪文斌批評相關報道是對中國的抹黑、污衊，完全是無稽之談，是徹頭徹尾的假新聞，「這說明某些人為了詆毀中國形象、破壞中美關係，已經到了何等瘋狂的地步」，強調中國不可能資助非國家行為體攻擊他國。

美國有線新聞網絡/Axios