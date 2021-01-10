美國國務卿蓬佩奧周六（9日）宣佈撤銷台美交流的「自設限制」，拒絕討好中共。中國至今一直強調台灣是其領土不可分割的一部份，使台灣與國際間交流時遇上重大阻撓，而美國自與中國正式建交後，亦選擇與其他大部份國家相同做法，為安撫北京，美方數十年來實施不同限制。

最近一次發生於奧巴馬執政時期，2015年元旦，台灣駐美代表沈呂巡在雙橡園（Twin Oaks）舉行台美斷交後首次的元旦升旗典禮，由於事前沒有告知美國國務院（美國與台灣沒有外交關係，此舉不符合美方的外交政策），引發美國不滿。奧巴馬政府於是制訂一系列有關台美關係的準則規定，包括：禁止台灣駐美代表進入美國國務卿處所，禁止該部門的美國官員進入台灣在美國的代表處，同時要求美政府機構內不得展示青天白日旗，國務院與國防部也不得在社交網站貼出任何具中華民國國旗或彰顯台灣主權象徵的圖示，以及禁止台灣在雙橡園懸掛中華民國國旗。

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