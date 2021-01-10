武漢肺炎疫情肆虐全球，台灣的防疫表現獲多國稱許，惟國際空間屢遭打壓。中華民國醫事放射學會、放射師公會全國聯合會，近日收到國際醫事放射師聯盟（ISRRT )來函，指要更改其會員名稱前的「台灣」字眼，改成「中華台北」；放射師公會全聯會稱，ISRRT去年突然通知此事，指是受世界衞生組織（WHO）施壓，指國際認定「台灣」不算國家，只能用地區列名，不是改「中國台灣」，就是改「中華台北」，「幾乎沒得選擇，既憤怒又遺憾」，目前已去信表達抗議，但毫無回覆。

放射師公會全聯會理事長杜俊元表示，醫事放射學會（TWSRT）和放射師公會全聯會（TAMRT）加入ISRRT長達50年，已是元老會員，而原先在官網上的會員名分別為「Taiwan-TWSRT」和「Taiwan-TAMRT」，每年也都定期和會員國代表開會、進行交流。

惟去年年初，ISRRT亞太主席突然通知，稱受到WHO壓力，認為台灣不算是一個國家，要求把上述兩個會員使用的「台灣」改為「中國台灣」，但理解台方不會同意，所以想出折衷方案，改比照奧運參賽名稱、更名為「中華台北」。

台方曾表達不滿，但未獲回應，直到去年底，ISRRT才正式來函通知，已把兩會員名稱前的Taiwan改成Chinese Taipei。

杜俊元表示，台方無法接受安排，認為ISRRT是趁在疫情期間、國際無法與會交流之際霸王硬上弓，連見面溝通都沒有，且目前中國並非ISRRT會員國，推測這種突襲式易名，恐是「中國」準備要加入該組織的前奏。

杜俊元又提到，「台灣放射師一直非常努力，在國際間卻遭如此打壓，真的很憤怒又遺憾」，且香港、澳門也都沒有在會員名稱前增列中國，這很明顯是針對台灣；目前台方已在今年1月4日去信表達抗議，同時要求外交部協助幫忙，但尚未得到回覆。

台灣衞福部回應，不清楚這件事，之前沒有接獲放射學會或放射師公會全聯會反映，如有需協助，會盡力處理。

台灣《蘋果新聞網》

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