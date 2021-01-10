兩岸疫情最新情況：中國周日（10日）數字顯示，截至9日，新增確診69宗，包括48宗本土病例，46宗來自今波疫情重災區河北省，北京及遼寧各新增一宗；境外輸入病例佔21宗，散佈在福建（6宗）、天津及上海4宗、遼寧及浙江2宗，山西、廣東及陝西各1宗；無症狀感染者27宗，包括14宗本土及13宗境外輸入。中國累計確診病例87,433宗，死亡病例4,634宗。台灣累計確診828宗，死亡7宗。

河北省今日仍然錄得46宗本土確診個案，石家莊報告44宗，其中27宗為無症狀感染者轉為確診病例；邢台市報告2宗，均為無症狀感染者轉為確診病例。石家莊市亦新增13宗本地無症狀感染者。所有追蹤到的密切接觸者已全部集中隔離醫學觀察。

河北當局亦公佈新增患者近日的行蹤，多人曾參加婚宴、自行到藥房買藥，確診者年齡層老中青幼皆有，最大82歲，最小6個月大；確診者亦包括巴士司機。

遼寧省新增1宗本土確診，來自瀋陽市；新增5宗境外輸入無症狀感染者，均為營口市報告。

北京新增1宗本地確診及1宗無症狀感染。本土確診個案為51診男子，住在順義區趙全營鎮閆莊村，因為發燒等症狀，8日到清華長庚醫院發熱門診就診，核酸檢測結果呈陽性，9日確診。

北京市衞健委指，北京疫情防控形勢仍然嚴峻，必須保持高度警覺，有河北省石家莊市、邢台市等國內中高風險地區旅行史的返京人員，要主動向所在社區和單位報告，配合排查、隔離、核酸檢測、健康監測等管控措施。

綜合報道

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