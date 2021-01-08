河北武漢肺炎疫情嚴峻，石家莊當局在三日內檢測超過1,000萬份樣本，其中354人呈陽性。當局仍在追查源頭，未看到疫情出現轉捩點。全市實施嚴格的封鎖措施，所有居民要留在家中七日，市內的地鐵與公共交通停運。

關閉宗教場所

內地過去一日新增33宗個案，17宗是本地感染，當中河北再多14宗本地感染及16宗無症狀感染個案，全部來自石家莊。當局已完成全民檢測，涉及超過1,000萬人，累計有354人呈陽性，初步分析個案的集中度高，87％個案都集中在高風險的藁城區。

至於源頭來自哪裏，河北疾控中心應急辦認為，河北第一宗確診病例不是零號病人，相信病毒透過石家莊機場輸入的可能性很大，病例分佈基本上都在機場周邊直徑幾公里範圍。當局認為，擴散風險仍然存在，並且要為第二次全民檢測做準備。石家莊與鄰近邢台市的居民，要居家檢疫七日，不能出門。

此次爆發疫情，有傳疫情源頭之一是農村地下教會聚會，亦有傳是歐美神父在當地傳教，日前有石家莊市的鎮政府，宣佈展開「治理天主教地下勢力專項行動」。不過石家莊當局否認此事，稱沒有證據顯示與宗教聚集有關，目前已關閉了所有宗教場所。

內地在上月中，展開重點人群的疫苗接種計劃，至今接種近750萬劑次，連同早前的緊急接種，累計約900萬劑次。官員表示，這證明中國疫苗具有較好的安全性。疾控中心專家王華慶表示，目前中國疫苗的嚴重不良反應大約是百萬分之一，與歷史數據相比，沒有異常。

另外，中紀委國家監委發文，點名批評部份省市官員的抗疫工作違規違紀，部份人敷衍應付，導致小區封而不閉，制度形同虛設。各級紀檢機關會對違紀違法的問題，「發現一宗，查處一宗」。

澎湃新聞

【點 滴】

中方稱正安排世衞入武漢

世衞專家將前往中國武漢，調查新型冠狀病毒的起源。世衞總幹事譚德塞表示，正與中國官員保持聯繫，中方同意在未來數天通知具體日期，世衞將在下周說明，希望屆時能確定出發日期，專家組的簽證及其他準備工作正在進行。世衞專家原定上周前往中國，調查病毒起源，但出發一刻未獲內地簽發入境證而無法成行。國家衞健委副主任曾益新昨表示，專家到訪武漢的具體時間正確認中，中方已做好準備，只要專家辦好手續、確定行程，就可以到武漢展開調查工作。

「蛇精男」自揭毀容並確診

內地網紅「蛇精男」劉梓晨，曾以超尖臉及不自然的高鼻大眼爆紅。早前他消失多時，隨後透露身處美國，近日他自揭神隱的原因是因為毀容，隨後身體出現各種不適症狀，經檢查後確認新冠病毒呈陽性，「太難過了，好無助，真的，打完這段話眼淚不自覺流了下來」。他去年曾罕見四個月未更新微博動態，後來他稱人在美國，「經歷從所未有的地獄般的生活」，同時發佈臉上滿佈痘痘的照片（圖），表示因服用藥物導致內分泌紊亂。如今雪上加霜，網民紛紛祝福他早日康復，還有人說「黑了這麼久黑出感情了」。