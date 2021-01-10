（內容更新）美國國務卿蓬佩奧周六（9日）宣佈，撤銷幾十年來對美國與台灣官員接觸的「自設限制」。台灣駐美代表蕭美琴在Twitter轉發相關消息，又形容美國國務院的決定「消除了幾十年的歧視」。台灣外交部長吳釗燮在Twitter感謝美方解除不必要的交流限制，也感謝美國國會兩黨的支持。

台灣駐美代表處亦發聲明表示歡迎有關決定。台灣外交部也在Twitter標記蓬佩奧及美國國務院消除有關對台灣的限制。有熟悉美台關係的外交人士表示，這反映台美關係在全球議題上更為緊密的合作關係。

蕭美琴在Twitter上形容國務院此舉「消除了幾十年的歧視」，強調這是台美雙邊關係中非常重要的一天，且會好好珍惜每一個促進雙方關係的機會。

台灣駐美代表處亦發聲明表示歡迎有關決定，認為這充分反映台美關係的強勁與深度，感謝美國國務院和長期關心台美關係的美國國會兩黨議員，以通過《台灣保證法》鼓勵行政部門放寬對台交往限制等方式促進台美關係，也期待台美夥伴關係在可見的未來持續強化與成長。

吳釗燮在Twitter感謝蓬佩奧決定，他也感謝美國兩黨在國會對台灣的大力支持，包括《台灣保證法》，檢視美國對台灣的相關交流限制準則。吳釗燮強調，台美之間的緊密夥伴關係，是基於兩國共同價值、共同利益及對自由及民主的堅定信念，他們將持續在未來繼續合作，確保台灣成為世界一股良善的力量。

台灣外交部Twitter賬號也轉發蓬佩奧帖文致謝蓬佩奧及美國國務院的決定，感謝兩黨在美國國會支持《台灣保證法》。

有熟悉美台關係的外交人士對此表示，美國政府在1994、2001、2006與2015年前後都曾對美台關係往來準則做出些微調整，而這次美國國務院的宣佈是美國總統特朗普上任以來首度，也是近年來最大範圍的調整。

該名位外交人士又稱，特朗普政府一直對美台關係往來高度關切，美國兩黨也對台美往來高度支持，在國會跨黨派力挺下通過台灣旅行法，鼓勵美台高階官員互訪後，美國國務院也有調整對台往來準則的意願；這次的宣布是美國國務院對美台關係做出調整，也是反映美台在區域與全球議題更為緊密合作關係的往來現況。

中央社／《蘋果》資料室／台灣蘋果網／Twitter

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