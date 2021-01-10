（新增內容）美國國務卿蓬佩奧撤銷台美交流的「自設限制」，拒絕討好中共。「戰略暨國際研究中心」中國權力項目總監葛來儀（Bonnie Glaser）對路透社分析，特朗普政府在最後的日子作出這項政策決定，拜登政府會不高興。

葛來儀指，台美官員現有限制的例子，包括台灣官員不能進入美國政府部門，要在酒店會面等。台美撤限後，台灣官員很可能可以光明正大走進美國政府部門。

一名正在交接的拜登政府官員指，只要是拜登掌權，就會趨向繼續支持「為了台灣人民的最大福祉，兩岸和平的解決方案」。

軍事專家黃東向《蘋果》分析指，特朗普政府肯定會在餘下的任期繼續出招，但意外是在這情況下撤銷美台高級官員交流的限制，中方一直都「放狠話」，但沒有實際的反制內容，而北京官員有不切實際的期望，幻想拜登上台後很快撤除針對中國的敵對措施，明顯忽視了美國兩黨政治的互動，事實上特朗普政府後期已取得兩黨共識，對華政策由過往的對話溝通走向封鎖制裁的措施。

他舉出侵粉近日佔領國會事件為例，「中國大陸抱住一種天真、幻想、剝花生嘅態度，睇唔到美國有自我糾正嘅機制，呢種係民主政治好處。」黃東直言，不排除中方會向美方實行大規模的網絡攻擊，但要徹底讓美國政局崩潰，「根本無可能發生」。至於，美台會否走向正式建交？黃東相信「準建交動作」一直在鋪開進行，只欠未承認國家級的外交關係，但並不妨礙美台之間正常交往。

他又進一步指，以《環球時報》為首的鷹派立場聲言中國不怕打仗，「點解咁多刺激北京嘅動作出晒場，北京都無動作呢」，反映中國只不過「外強中乾」，而動作只是做給中國民眾看的「阿Q精神勝利法」；加上中共在2021年是「十四五規劃」開始年，以及習近平提出「第二個100年」的第一個100年到期，今年要搞得「風風光光、亮亮麗麗」，在鋪設「面子工程」之際不會在這時間宣戰。

《蘋果》記者／路透社

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