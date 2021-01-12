美國自本月9日宣佈解除美台1979年斷交以來的交流限制後，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）前晚（11日）宣佈，已在大使館會見台灣駐荷蘭代表陳欣新，並稱「創造了歷史」。國務院政軍局助理國務卿庫柏亦在昨天凌晨會見台灣駐美代表蕭美琴。美台兩地關係正常化，中國外交部怒轟美國自欺欺人，美台已屬官方交流。

自1979年中美建交、美台斷交，美台之間高官一直只能非正式交流。2015年美國總統奧巴馬更訂下「對台交往準則」，列明高官交流限制，當中包括台灣外交人員不得進入美國官方機構，包括國務院或大使館等，故台灣外交官大多在酒店咖啡廳會見美國官員。美國所有機構都不得放置青天白日滿地紅旗。

這些限制以及昔日不成文規定，本月9日獲美國國務卿蓬佩奧全數撤銷。胡克斯特拉前晚在社交網站上載了三張合照相片，表明他當日在大使館會見了陳欣新。他在帖文形容「創造了歷史」，相信是撤限後首位會見台灣官員的美國官員。他表示「很高興美國政府世界各地的同事，能夠接待台灣這個具有活力的民主政體」。陳欣新則說，很榮幸可以進入美國駐荷蘭大使館，形容是她外交生涯上首次，非常感謝蓬佩奧撤除限制及美國官員邀請。

美國國務院亦公佈了庫柏的行程，透露他在美東時間1月11日早上11時30分（即香港時間12日凌晨0時30分）於華盛頓會見蕭美琴，會面列明以閉門方式進行，內容昨天未有公開。蕭去年7月25日才履新，就任第二天，與國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）會面，據當時相片顯示蕭和史達偉在美國國務院會晤，打破了駐美的台灣辦事處職員不能進入國務院的限制。

不過，昨日會面蕭沒有交代具體地點，未知是雙方在酒店咖啡廳見面，還是由蕭進入美國國務院大樓。庫柏今次亦是第二次會見蕭美琴，對上一次是去年8月，地點不明。他今年1月5日則透過視像與台灣進行「政治軍事對話」，據悉當時台灣希望成為「F16亞太維修中心」。

斥官方交流 華轟自欺欺人

中國外交部發言人趙立堅炮轟庫柏見蕭美琴，堅決反對類似會面，他直斥美國強調美台交流非官方，這純屬自欺欺人，反問：「像美國國務院助卿這樣級別的官員，不是官方人員嗎？」民進黨立委羅致政認為今次美台關係解除限制後，充滿各種可能。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）昨表示，美台雙邊貿易協定仍未啟動，原因是任內時間不足，制訂協定需經多重法律關卡，亦稱美台貿易關係也有障礙，他說，「我們與台灣有龐大且不斷擴增的貿易逆差。我們和台灣顯然有貿易爭端，而且尚未解決」。

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