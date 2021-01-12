自稱「戰狼畫手」的中國漫畫家「烏合麒麟」繼推出諷刺澳洲軍人殺害阿富汗平民的畫作後，日前再在微博上載新作品《三權分立》，諷刺美國日前有示威者闖入國會山莊，該畫作更獲得中共中紀委垂青，刊登在官網，撰文美國政府雙重標準，鼓吹香港抗爭，卻逮捕起訴美國的示威者。

曾嘲澳軍殺平民

烏合麒麟在周日（10日）上傳《三權分立》，在畫中，牆上佈有4個彈坑與血迹，下方的屍體被覆蓋上美國國旗，丟棄一旁的手機則顯示出Twitter賬號被封殺的圖像。

屍體旁，一名女性正在拿走死者的選票；另一邊一名繫着紅領帶的議員從特朗普支持者的背包中欲取走選票時，被當場發現。畫面中上位置用英文寫有「小偷、暴徒、殺人犯：三權分立」。

該畫在微博得到超過13萬個讚好，中紀委也就該畫在官網大造文章，以《美式民主撕下最後的遮羞布》為題，指西方世界引以為傲的三權分立運轉、權力和平交接過渡成了笑話，是莫大的諷刺。

又有如此前中國外交部和官媒一樣，把香港反送中與這事相提並論，指美國政府鼓勵香港示威者抗爭、指香港警察濫用暴力，美國政府卻鎮壓和大規模逮捕示威者，是美國部份政客毫無底線的雙重標準。

烏合麒麟在去年11月下旬，發表諷刺澳洲軍人濫殺平民的作品，後來外交部發言人趙立堅在Twitter轉發該作品，引來中澳外交風波加劇。

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