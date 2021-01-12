台灣今年元旦起放寬美國進口牛、豬肉限制。除了豬肉含瘦肉精問題受關注外，一批逾一公噸的美國牛舌，近日亦被驗出「弓形蟲」感染。由於不符合當地《食品安全衞生管理法》，該批牛舌需退運或銷毀。當地食安相關部門則指，過往美國牛舌感染「弓形蟲」的情況罕見，今次為近年來首宗個案。

可影響胎兒 籲徹底煮熟

台灣衞生福利部食品藥物管理署公佈最新邊境查驗不合格名單，向馳企業有限公司從美國進口的「TREX冷藏牛舌」被驗出弓形蟲，食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受台媒訪問時表示，歷年不合格名單中，幾乎未見過美國牛舌驗出寄生蟲，今次為針對瘋牛症檢測時發現弓形蟲。而該批貨物由於在邊境已被攔下，故並未流入台灣市場。他又指，目前台灣對美國牛舌抽驗比率為100%。

香港醫學會副會長鄭志文指，弓形蟲為常見寄生蟲，一般不會特別針對性檢測，人類感染後，一般病症亦不明顯，「少數會發熱、腸胃不適，惟孕婦如經由胎盤傳染給胎兒，或令胎兒出現結構不正常，甚至夭折」。不過，因感染弓形蟲而令胎兒出現問題，在香港並不普遍，因該寄生蟲非罕有，「可能好多人小時候都有感染過，在人體內已有抗體」。他解釋，接觸泥土、糞便、受污染的物件，都可能令人感染，雖較少聽聞牛舌有弓形蟲，但動物肌肉確實有機會滋生。他建議，食用肉類前應徹底煮熟，就可殺滅弓形蟲，避免感染。《蘋果》記者