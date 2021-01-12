山東煙台市棲霞市西城鎮一個金礦周日（10日）發生爆炸，礦井22名工人被困。因通訊系統損壞，至今仍未知井底情況，多支救援隊伍仍在現場救援，山東省正調動更多救援力量趕赴現場。

據煙台市政府通報，爆炸周日下午2時發生，位置為笏山金礦井下離井口240米的「一中段」，當時「一中段」無工作人員，離井口698米的「六中段」有13名工人，離井口648米的「五中段」有九名工人。爆炸衝擊波將井筒梯子間損壞，罐籠無法正常運行。

逾300人救援 進度緩慢

至昨日上午10時，當局已調動九支專業隊伍及市消防隊合共超過300人救援，救援隊啟動井筒鑽桿下探到井下396米，正採取強制通風方法往井下輸送空氣，並排除有害氣體和煙塵；吊籠已完成焊製和安裝，救援隊正乘吊籠下井，清除井筒障礙，嘗試救出被困工人。消防員則將聲音檢測系統輸送到井下370米處。不過，由於井筒堵塞導致鑽桿受阻、毒氣短時間內無法排出等問題，救援進度仍緩慢，救援人員尚未接觸到被困工人。

負責開採涉事金礦的企業為山東五彩龍投資有限公司，屬港股上市公司招金礦業（01818）聯營公司子公司。當局指，相關企業事後曾組織救援，但由於低估了救援難度，至11日晚上8時才向棲霞市應急管理局報告，當局又表示，今次事故存在「遲報問題」。新浪網/路透社