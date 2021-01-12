英國跟隨美國就新疆人權問題祭出制裁中國企業的措施。外相藍韜文宣佈，政府將向國內企業頒佈新規定，防止涉及強迫勞工的新疆製貨品進入供應鏈，違者可能被處以罰款或禁止獲得政府合約。倫敦同時向聯合國提出，派遣調查團到新疆徹查強迫勞工的指控。

籲聯國派員查人權

藍韜文昨在下議院發言稱，近年來有廣泛報道指控，上百萬名維吾爾穆斯林和其他少數民族被關押在新疆的拘留營，並存在強迫勞工和強制婦女絕育等侵犯人權問題，形容這些指控有「令人痛心」的證據。他謂英國希望確保國內產品不含任何與新疆有關的成份，「我們必須做得更多，我們也將做得更多」。

「新疆在國際供應鏈網絡中的地位，意味着世界各地的企業和公共機構都存在切實的風險，即從同謀使用強迫勞動的供應商採購，即使是有意還是無意。」藍韜文表示，為阻止這種情況，英國將為採購方面的調查，制訂更有力的指導方針，亦會收緊2015年生效規管人口販賣等問題的《現代奴役法案》，日後使用涉強迫勞工貨品或原材料的企業將面臨罰款，並被禁止與政府簽訂合同，和啟動針對新疆地區的出口管制審查。

藍韜文又稱，前天已向聯合國秘書長古特雷斯提出，要求聯合國派團調查新疆人權問題，「確保聯合國人權事務高級專員辦事處或另一個權威的第三方機構，能夠進入並權威地審查和核實新疆正在發生的事情」。

路透社