美國駐聯合國常任大使克拉夫特（Kelly Craft）今天（13日）訪台，展開三天行程。中共亦繼續新文攻武嚇，解放軍派出三架運-8型機擾台，中國軍方則上載多條在東海及南海實戰訓練搶灘奪島的片段。有台軍資深將領向台灣蘋果新聞網強調，克拉夫特訪台期間，台灣雖未提升戰備，但會加強情報監控。

台強調加強情報監控

解放軍三架運-8型機昨進入台灣「防空識別區（ADIZ）」的西南空域，台灣空軍除派出空機監控外，並三度對共機廣播驅離，要求其立即迴轉脫離。另外還有一架空警2000空中預警機，在接近台灣的防空識別區時離開。根據統計，中共軍機今年幾乎每天都侵擾台灣，台灣空軍本月對共機廣播驅離記錄了共27次。

根據《央視》報道，解放軍東部戰區海軍近日出動一支驅逐艦支隊，在東海海域開展實彈射擊與對抗演練，包括052D型太原軍艦丶054A型舟山軍艦，以及兩艘由俄製現代級軍艦改裝的杭州軍艦丶泰州軍艦。演練項目，包括干擾敵機丶雷達跟蹤與主炮射擊等。解放軍對台東部戰區所屬的71、73等集團軍也開始加強跳傘、奪島等訓練，其中73集團軍還在福建南部海域進行攻擊直升機出海演練，攻擊與轟炸島礁，隨後特戰演練人員機降佔領島礁。

台軍資深將領昨強調，目前中共解放軍的演訓狀況，台軍會嚴密監控，暫時並沒有任何不正常的兵力調動。美駐聯合國大使克拉夫特訪台期間，台軍雖未提升戰備，但會加強聯合情報監控。

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