陝西人權律師常瑋平前年年底參與廈門聚會後，被指涉煽動顛覆國家政權，兩度在指定居所監視居住，遭受酷刑。其妻陳紫娟本月打破沉默，在Twitter上為夫鳴冤，並寄信控告當地國保：「他們不遺餘力地置常瑋平於死地，我必須站出來了。」

廈門會議後受監視居住

自由亞洲電台報道，自去年10月22日至12月23日，陝西寶雞市國保先後八次到深圳威脅陳紫娟，要求噤聲，直到上周五（8日）她決定在Twitter發聲，「我的忍耐和服從換來的卻是律師不准會見瑋平，瑋平父母在寶雞市被禁足噤聲，其他親人也不允許與我聯繫」。上周三（6日），她已寄控告信給寶雞市人民檢察院，指控寶雞市公安局高新分局局長和副局長，指使或縱容下屬對常瑋平施行酷刑，又要求檢察院收集去年1月常瑋平監視居住期間的錄影和口供。

陳紫娟指，只要不被關起來，她都要用盡所能揭露當局違法行為：「對常瑋平的酷刑，對我和其他家屬的威脅。他們就是栽贓陷害！」陳稱，當局尋找證人口供歪曲常瑋平原話，「比如說，他說我律師證遇到了麻煩。他們就編成：我們大家要團結起來反對共產黨」。她說自己不能再沉默下去助長邪惡。

常瑋平前年12月參加討論中國未來發展的廈門會議後，去年1月被帶走，因涉危害國家安全需要指定居所監視居住，其後獲釋回家。10月中，他在網誌透露自己監視居住期間遭受酷刑，一周後再被警方帶走，並稱其涉嫌煽動顛覆國家政權罪，再度監視居住。自由亞洲電台