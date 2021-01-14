《華爾街日報》昨報道，中資公司華大基因科技集團（BGI Group）在美國爆發武漢肺炎之際，推銷武漢肺炎病毒測試劑，或將美國居民的基因資料送中。華大基因現時是協助香港檢測武漢肺炎的私人化驗所之一。

港檢疫化驗所之一

報道稱華大基因至少接觸了11個州分，並積極推動其產品進入政府營運的實驗室或建立整個實驗室，另外又與老布殊的基金會及阿聯酋勢力人士關連公司Group 42合作，在美推廣武肺病毒試劑。華大基因向美國實驗室出售的基因測序儀器，可將患者DNA分類，私隱洩漏風險增加。有情報官員擔心，華大基因的測試套件在實驗室中扮演更大角色。美國反情報與安全中心主管埃文納（Bill Evanina）表示，華大基因無疑利用疫情，將勢力範圍擴至全球。

華大基因發言人表示，沒建立任何用於基因組測序或武肺測試的臨床實驗室。在加州及內華達州的實驗室是合作夥伴設立，華大基因無法獲得患者樣本或測試數據。

此外，華為的一項專利提到使用深度學習人工智能，識別行人特徵。美國公司早前發現，該技術可識別出維吾爾族人。華為曾稱，所有技術都不會設定於識別種族。但英國廣播公司（BBC）近日報道，華為正計劃更改專利，向國家知識產權局尋求許可，刪除專利文件中與維人相關的描述。

美國《華爾街日報》