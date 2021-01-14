2018年被刑拘，及後被控煽動顛覆國家政權而被判囚的維權律師余文生，其妻許艷一直為丈夫奔走，但兩夫婦過去三年一直不獲當局准許見面。許艷昨日卻在社交媒體指，昨日下午當局准兩人以視像方式見面，讓她「有點不敢相信，突然腦子被打懵的一片空白」。她事後接受本報訪問時指會繼續向當局要求與丈夫見面，她感嘆：「我們需要面對面和擁抱」。

據許艷向本報指，她與代表律師昨日前往徐州看守所要求與余文生會面，看守所一度以疫情為由拒絕。代表律師當時反駁指疫情並非合理理由，因余文生有被探視權利，並向看守所建議以視像方式讓許艷與余文生會面，最終看守所決定讓許艷與余文生進行25分鐘的視像會面。

余右手殘疾 三顆牙掉了

許艷指，當得悉獲准與丈夫視像會面時，腦袋當時一片空白。由於這是兩夫婦三年來首次見面，所以她也在看守所門外特意化了妝，希望可以漂亮的一面與丈夫見面。當兩夫婦終於視像見面時，許艷更指有想哭的衝動，因為實在太想念丈夫。

她憶述丈夫當時戴着口罩，並被扣上手銬坐在審訊椅上，他右手殘疾的情況仍然未有改善而不停顫抖，無法寫字。此外，他的牙齒亦掉了三顆，至今沒有補回，其他牙齒也已有鬆動，兩者均未獲看守所提供治療，許艷憂慮丈夫的身體情況變差。余文生又十分關心兒子的近況，當他從許艷得悉兒子的學業成績不錯時感到十分高興，並表達了要求調回北京服刑的訴求及感謝外界對他案件的關注。

許艷嘆道，與丈夫短短25分鐘的見面時間實在太短，畢竟這三年來要交代的事情實在太多。在視像結束前，許艷提到自己和丈夫互相給了對方一個大拇指，又給個愛心及飛吻，並強調會繼續向當局要求與丈夫進行面對面的見面。

過去曾代理多宗「709」案件的維權律師余文生，2018年1月曾在中共十九大二中全會期間發表修憲公民建議書，提出刪除憲法序言等政治改革建議，翌日就被當局刑拘，其後一直未獲釋放，直至2020年6月17日他再被徐州中院以「煽動顛覆國家政權」罪名判囚四年。過去三年來許艷一直未獲批准探望在囚的丈夫。

《蘋果》記者／Twitter