內地疑為節省電力禍延至降壓供水，導致全國多地出現「水荒」。浙江樂清市近日派發難得一見的「水票」，民眾需要「憑票取水」。本報記者昨日曾致電當地酒店，職員證實村民住所正實行單數日供水、雙數日制水的措施，但強調當地餐廳和酒店有儲水缸，不受制水影響，而深圳龍崗區亦有居民投訴因近期供水時斷時續，自己已三天沒洗澡。

位於浙江樂清市的里嶴村近日供水斷斷續續，甚至一度停水。據村副主任表示：「村裏花一萬元（人民幣；約1.2萬港元）買了四個大水桶，每天從大荊鎮運20噸水，灌入四個五噸容量大水桶」，不過他坦言大水桶對於全村用水還是遠遠不足。村委會因此決定印發「水票」，要求村民憑票取水，解決配水問題。樂清市虹橋鎮同樣亦有供水問題，更有街坊在車上載着九個水桶出外裝水。

深圳民眾三天沒洗澡

本報記者昨以顧客身份致電當地多間賓館和酒店，對方異口同聲表示制水措施只會影響當地村民，並不影響商業供水。當記者問到酒店可否洗澡時，職員亦表示絕無問題，強調自來水不會變黃變濁。深圳龍崗區有不少居民近日投訴過去大半年的供水時斷時續，有當地居民指自己已三天沒洗澡，平常只能洗洗臉算。當地街道辦回應指，相信事件與地下喉管改造工程有關，預計工程可在春節前完工。《蘋果》記者／溫州觀察