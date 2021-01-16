美國近年關閉多個被認定為中共大外宣機器的「孔子學院」，令美國內部中文師資需求量大增；此外，台美去年12月簽署台美國際教育合作瞭解備忘錄，啟動教育倡議。美國在台協會（AIT）處長酈英傑周六（16日）在華語教學論壇上，對即將前往美國教中文的60名台灣導師表示，中文在全世界有13億母語人口，這些師資肩負教導美年輕人中文任務，能趁機會介紹台灣，包括人民與好客文化，「講述和孔子學院不同版本的台灣歷史。」

酈英傑指，台美國際教育合作瞭解備忘錄目的是要提供更多機會讓美國人到台灣教學與求學，反之亦然，雙方同意擴大同意雙向教育交流計劃，美台教育向來有卓越、密切合作，現在更是深化雙邊教育合作的大好時機，尤其在中英文教學與求學領域；在美國有許多中國孔子學院已經關閉，正是時候讓台灣邁出步伐、補上缺口，不只是教中文、學英文，同時更是要全面向學中文的美學生講述台灣故事。

酈英傑指出，台灣故事精彩亮眼，犧牲奉獻的台灣人民打照蓬勃民主與健全經濟，其中在防疫過程中，台灣成果備受全球肯定，他要感謝、也非常驕傲台灣園藝在疫情期間挺身而出，積極在華語教學上扮演更重要角色。

台灣外交部長吳釗燮表示，台美官方首次在教育領域建立制度化，也是台美雙方政府跨部會合作，意義重大；去年台美關係成果豐碩，除了教育，在安全、經貿、科技、醫衞等領域都有重要進展，尤其疫情期間為台灣創造許多在國際舞台上發光的機會。

台灣國安會副秘書長徐斯儉致辭時，點出台灣教學與孔子學院的差異。他指，近年各國認知中共透過孔子學院滲透教育，是中共擴張影響力的工具；相較之下，台灣民主自由從去年以來對抗武漢肺炎的優異表現，讓台灣成為各國人才學習華語的首選，台灣教學方式充滿靈活、彈性與創新，一定能將優質華語教學能量傳播到全世界。

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