由唐平榮發起的民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今日 （16日）舉行投票，中選會宣佈，根據桃園市選委會開票統計結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（突破81,940票門檻），罷免案投票結果為通過，中選會將於22日舉行委員會議審查罷免案投票結果。王浩宇成為台灣選舉史上第一位被罷免的直轄市議員，依法該席也不將補選。

罷王總部唐平榮表示，對於罷免成功感到很辛慰，指這給予從政人士一個借鏡。對此，王浩宇較早前在FB寫道，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝。」同樣面臨2月6日舉行罷免投票的無黨籍高雄市議員黃捷表示，相信鳳山鄉親會力挺她，用手中的選票留住認真、優秀的議員。

綠黨發表聲明表示，將以此為借鏡，2022年的地方選舉將推出符合綠黨核心理念、着重地方服務的候選人，參與中壢區議員選舉。

王浩宇罷免案的同意票數，是他2018當選票數的5倍之多。地方人士認為，關鍵因素是推動罷免案過程中，獲得包括國民黨、台灣民眾黨、綠黨等不同顏色黨派支持，以一種公民團體的形象出發，才得以在最後獲得勝利。地方人士分析，王浩宇輕忽網絡力量，對於自己不會被罷免太有自信，而罷王總部比照王浩宇競選時的策略，從在FB專頁打「空戰」開始，逐步進階到掃街拉票，也成功拉大關注罷免案者的年齡層。

地方人士指出，王浩宇過去給人關心中壢的形象，但近年來因不當發言等爭議太多，四處樹敵，加上在罷免案後期採取神隱策略，針對罷免相關問題幾乎都只有尊重二字回應，選委會舉辦的公辦說明會也沒有參加，缺乏適度的解釋和澄清。

中選會表示，根據「公職人員選舉罷免法」第90條規定，若有效同意票多於不同意票，且同意票達原選舉區選舉人總數1/4以上，罷免案即為通過。王浩宇罷免案投票人總數為32萬7,758人，今日投票人數為9萬2,226人，投票率為28.14%，其中有效票為9萬1,710票，包括同意罷免票8萬4,582票與不同意罷免票7,128票，各佔92.23%及7.77%，另有516張無效票，投票結果為通過。

中選會指，根據「公職人員選舉罷免法」第91條第1項及第92條第1項規定，罷免案通過後，被罷免人應自公告之日起解除職務，且自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

台灣《蘋果新聞網》/《自由時報》/ Facebook / 中央社

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