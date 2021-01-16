美國國務卿蓬佩奧接連宣佈撐台措施，包括撤掉台美官員來往的限制，拒絕討好中共。美國之音引述美國史丹福大學胡佛研究所台灣民主項目及亞太安全倡議項目主持人祁凱立（Kharis Templeman）指出，蓬佩奧的宣示，顯示北京4年來對台誤判，以為可任意擠壓台灣；蓬佩奧的宣示也為即將上任美國總統的拜登提供更多對付中國的籌碼。

祁凱立指出，自台灣總統蔡英文2016年就任後，中國對台策略建立在「美台政策將維持不變」的假設，讓中國以為在無須面對來自美國的任何反彈下，可任意擠壓蔡英文政府的政治、經濟及外交空間，因此中國用盡許多籌碼，強迫蔡做一件對她來說，是政治上不可能做的事情，就是公開接受「一個中國」原則，但這反而導致美國對台灣不分黨派的同情與日俱增，使特朗普政府更容易將政策轉為親台方向。

祁凱立分析，從美國角度來看，蔡英文在美台及兩岸關係方面，一直都是一個「負責任的掌舵者」，她沒有破壞現狀，一直尊重美國的利益，而且是北京「能夠遇到的最好的民進黨總統」；在兩岸關係上，她比民進黨其他人更為中道，也比任何她的可能繼任者更務實。

祁凱立指出，如果北京不能找到一個方式與蔡英文合作，那麼也將無法與任何未來的民進黨總統合作，那才是根本問題所在，而不是華盛頓不願意尊重北京對台灣的「紅線」。

祁凱立指，蓬佩奧對台宣示實際上是幫了拜登一個大忙，為拜登政府在台灣議題上擁有更多對付中國的籌碼，若北京想讓美方解除一些限制措施，拜登政府可要求諸如中國軍機停止進入台灣防空識別區、再次承認海峽中線的效力，並停止將台灣公民引渡到中國控罪。

前美國白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞安（Ryan Hass）認為，中國官員必然會利用拜登上任初期的兩國官方交流，要求美方公開拒絕蓬佩奧的對台決定；拜登團隊則可回應，只要北京一採取更多行動威脅或邊緣化台灣，華盛頓就會覺得有更多需要擴大與台灣交往，及公開支持台灣。

美國之音／中央社

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