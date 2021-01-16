北京昌平區崔村鎮香堂文化新村的強拆工程持續，中國人民大學文學院教授陳滿華指，業主之一、一度絕食抗議的中國政法大學教授楊玉聖成為香堂文化新村的釘子戶，除了他的別墅被噴上32個血紅色「拆」字外，周邊房子已變成廢墟，楊玉聖的別墅也將成為頹垣敗瓦，被清拆之期不遠矣。

陳滿華指，周六（16日）清早讀到楊玉聖給單位領導寫的信，信中提及楊以省吃儉用幾十年淘得的、友人（不乏文化名人）贈送的2萬多冊藏書在其供職單位的關心下，才有了可存放之處，否則，家園被毀，連知識人安身立命之物也將無處安身；陳同為讀書人，也是曾經的狂熱淘書者，感激政大為好友解燃眉之急的同時，也有難以言狀的悲涼之感。

「既然學校已經為我解決了圖書存放這一大難題，那麼，作為一個愛書如命之人，我得分門別類，親自打包，這自然就得需要時間。因此……在我整理圖書期間（3天左右），要求崔村鎮政府：第一，撤離專門針對我的值守保安、不得限制本人進出自由；第二，在我的圖書安全轉移到學校之前，不得非法強拆本人房屋；否則，我將不僅恢復『居家被動不吃飯』行動，而且，將依法行使正當防衞權利，玩命兒。」楊玉聖在信中這樣寫道。

陳滿華指，楊玉聖在極寒天氣中遭受停水、斷電之苦，加上還有其他令他不安和備受煎熬的因素。此外，楊玉聖重申香堂文化新村並不是違建，是經鎮政府同意，由村委會統一建設的，且《購房合同》有村委會和崔村鎮政府的公章、國土局頒發的《集體土地建設用地使用證》。

中國經濟學家盛洪亦在Twitter上傳楊玉聖家門外的最新情況，見楊家門外到處都是「拆」字；楊的私家車車輪也被扎破。

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