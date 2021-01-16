內地疫情再爆發，已連續4天單日錄得過百宗新增確診個案，各地加緊管控疫情，以防疫情擴散。然而，港人Adrian今日傍晚向《蘋果》透露，他剛從外國搭機飛抵廣東廣州白雲機場，竟在機場閘口廁所內，驚見多件防護服被隨意棄置地上。他說：「大部份人一落機喺閘口等緊嘅時候，就開始除保護衣同眼罩。」直至他離開時，仍不見有人清理。

Adrian稱，他是從杜拜飛往廣州，準備到廣州「兜幾日」，再返香港探親。不過，今日剛抵達白雲機場，他就在閘口旁洗手間，發現一大堆防護服及眼罩被丟棄在地上，凌亂不堪。他說，大部份人甫下機，就會將身上防保服及眼罩脫下，丟棄到洗手間地上，卻無人清理：「一路出機場都唔覺有清潔人員。」

Adrian直言：「啲人好過份！最諷刺係尿兜牆上面仲有標句寫『你我文明一小步，社會文明一大步』。」說罷，他不禁再說一句：「真係好肉酸。」

Adrian詳細講述自下機後整個檢疫程序。他指，下機後，乘客都會得到一個號碼牌，然後在閘口等待，按指示分批檢查健康申報中所填資料是否有誤，以及了解個人的14天外遊歷史，然後去排隊量體溫，簽測試同意書後領取樣本樽。他說：「會有個QR code貼咗喺護照，之後每個check point都scan個QR code確認身份先放行。」然後再按指示，各人分派到現場約20個獨立小房間外排隊等做測試，鼻、口腔、血液採樣都做齊。旅客要自行將樣本交到中央收集處，這樣才可以入境及領回行李，然後坐大巴到集中點排隊，每次約20人登上旅遊巴士前往酒店。

「2點落機，4點做測試，5點半到集中點，6點45分上酒店巴士，上咗巴士先知去邊間酒店。基本上所有入境表格同健康申報都係WeChat小程序做晒，全部電腦化，全程唔會有接觸。」Adrian說。

《蘋果》記者

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