在內地當人權律師，十分艱難。曾因「709大抓捕」被控以煽動顛覆國家政權罪的維權律師謝陽，再於周六（16日）與友人失去聯絡。被監視居住的律師常瑋平妻子陳紫娟在Twitter表示，謝陽與另一名律師陳科雲稱會到陝西寶雞市看望被軟禁的常瑋平父母後，自今日上午11時多後失去聯絡，至今仍無音訊，電話雖能接通，但沒人接聽。

陳紫娟指，謝陽早幾日在微信群組表示，近日將到寶雞看望常瑋平父母，周六早上9時38分，謝陽告訴群友，與陳科雲律師已抵達西安；理應中午12時26分到達寶雞；謝陽最後一次與陳紫娟聯絡是早上11時11分，之後電話無人接聽。「從時間來推算，他們可能還真的在西安出事的。11：25的高鐵票，如果坐上的話一個小時到寶雞，應該有時間回訊息。」陳紫娟盼外界能關注事件。

謝陽的妻子陳桂秋則於晚上9時多在Twitter發文稱：「現在是北京時間晚上近10點。＃709謝陽律師、＃人權律師陳科雲 二位的電話都無法接通。」她一直嘗試打電話主辦常瑋平案的陝西省寶雞市公安局國保，但對方沒有接電話。

同告失蹤的律師陳科雲，在2017年湖南省益陽市桃江縣爆發肺結核時，曾代理多宗維權案件，被當局撤銷其律師執業證。

常瑋平父母因為在寶雞市舉橫額後，至今被軟禁在家，無法與外界聯絡。

謝陽本月13日亦曾在四川成都聲援另一名維權律師盧思位，出席他被釘牌的聽證會，其間被成都青羊公安推撞，按倒在地，令謝嘴部流血，左膝蓋受傷。

Twitter／微信

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！