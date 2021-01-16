內地網上近日流傳一張2021年和1971年的月曆對比圖，發現這兩個年份的日子排序竟一模一樣，網民除了感嘆時光飛逝、歲月無情，同時引起熱議：「難道這種巧合是50年才能一見的奇遇？」數學補習名師Dick Hui向《蘋果》表示，其實「50年一遇」的說法並不正確，因為前兩次與2021年月曆排序一樣的年份分別是2010年及1999年；只要兩個年份之間的日子差距為7的整倍數，排序方法便會變得相同。

網上圖片顯示，2021年和1971年月曆上的日期與星期排列一模一樣，1月1日始於星期五，而12月31日亦結束於星期五。有網民留言表示，「這兩年的月曆完全相同，沒有絲毫改變，但我們卻改變了，老了50歲！歲月可曾饒過了誰？」、「歲月不饒人，只有把握當下」、「難道這種巧合是50年才能一見的奇遇？」

翻查萬年曆發現，這種巧合原來並非相隔50年才遇到，事實上，除了1971年，1982年、1993年、1999年以及2010年的月曆，都和2021年一樣。數學補習名師Dick Hui接受《蘋果》訪問時指，兩個年份之間的月曆會否相同，取決於兩者相隔的日數是否為7的整倍數，且是否都是平年。從1971年1月1日至2021年1月1日，其間一共經過18,263日；18,263正好是7的2,609倍，同時兩個年份都是平年，因此這兩個年份的月曆排序是一模一樣。

另外，去年年初，網上亦有人指1964年英國樂隊The Beatles（披頭四）的造型年曆，日子及星期排列與2020年完全一樣；當時有網民稱，因為所有月曆均是每28年循環一次，而1964年與2020年就剛好相差56年，是28的兩倍，故月曆能夠「重用」。Dick Hui對此表示，4的倍數代表閏年數目，7的倍數就代表一周的日子，而2020年正好是閏年，因此計算方法就與28這個4與7的最小公倍數有關。

北京日報／《蘋果》記者／Facebook

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