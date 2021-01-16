新樓交吉不足兩星期，還未入住，用來排放煙霧、廢氣的排氣道竟發生爆炸，外牆嚴重損毀，排氣道更被炸飛，現場一片狼藉！事發於浙江省溫州市平陽縣新樓盤「新鴻國悅府」，上周四（14日）多名業主向當地媒體反映苦況，質疑發展商興建時偷工減料，紛紛表示不敢住了，要求退回單位。目前平陽住建部門已介入調查，負責人指是發電機排氣過大導致排氣道出現閃爆，目前仍在進一步調查。

新鴻國悅府位於平陽縣遠東路與東川路交界處，由平陽新鴻國悅房地產開發有限公司開發建設。事發後，當地媒體記者到現場了解，見已有工人在清運四處散落的磚塊，不少磚塊厚達25至30厘米，大門處已裝滿一卡車，準備運出屋苑。

發生排氣道閃爆的是5號樓，現場已拉起警戒線。5號樓1樓靠近排氣道的鐵門已被炸裂，電子門鎖完全脫離牆身，破損嚴重，部份電線已被燒黑，還傳出一股很濃的柴油味。2樓則散落被炸出來的磚塊，堵住201室走廊，走廊玻璃亦被磚塊擊碎。

5號樓2樓的業主宋女士說，她於2018年花了100萬元人民幣購入單位，去年12月31日交吉，業主最近都在陸續驗收單位。「1月12日下午2點30分左右，有業主在5號樓驗房，突然煙道（排氣道）發生閃爆。當時驗房的業主，就拿手機拍攝了視頻（影片），發到了業主（微信）群裏，我們才知道這個事情，趕到現場看到這樣的場景，很是後怕（害怕）。」更讓一眾業主心有餘悸的是，5號樓排氣道緊挨着天然氣管道，「萬一殃及天然氣管道，後果不堪設想」。

新樓交吉不足兩星期，排氣道為何會發生閃爆？有業主說，他們翻查建設檔案館資料及對比閃爆後現場，發現排氣道內沒做塗料及隔熱處理。業主陳先生推測，這樣偷工減料，可能是5號樓部份排氣道出事的原因之一。

有業主稱：「這爆炸的也太蹊蹺了，全國極少有這樣的事例，現在業主還哪敢住啊，誰知道接下來還會不會再爆炸！」也有人說：「所幸的是還沒有業主入住，無人員受傷，但這樣的『豆腐渣』工程不知是如何通過驗收的……」事件引發業主恐慌，紛紛要求退房。

據悉，閃爆後翌日，平陽新鴻國悅府就對外表示，爆炸原因為柴油機怠速過高，產生熱膨脹閃爆。不過，平陽縣住建局介入調查後，質監站負責人表示：「初步調查發現，事故原因是發電機排出尾氣大導致出現閃爆。」該名負責人指，有關情況還在進一步調查中。

《溫州都市報》／住在溫州網

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