美國政府換屆在即，拜登（Joe Biden）上台後其政府會否延續特朗普（Donald Trump）政府的對華強硬政策，成為外界關注焦點。中國學者近日分析指出，拜登上台後中美關係短期內有可能會緩和，但仍會把中國視為最大的競爭對手，可能在香港、台灣、新疆及西藏等人權問題加大對中國施壓，總括而言，中美關係再也無法回到過去的狀態。

《新京報》引述中國社會科學院美國研究所副所長袁征指出，美國新政府上台後，短期內美中關係可能會緩和，中國面臨的壓力也可能會緩解，這主要是拜登的作風相對溫和，他的政策可預期性也大一些。他認為，拜登政府可能會逐漸恢復中美官方交往，在氣候變化、抗疫等問題上合作，「但美中關係也回不到過去，因為時空已經發生了變化，美國政界在對華問題上基本上達成了共識，拜登政府也稱中國是美國最大的戰略競爭對手」。

袁征稱，特朗普任內曾推出多項涉華的行政命令，「拜登肯定無法很快全部推翻，可能也沒有這個意願和精力去做這件事，主要還是忙着解決國內問題；此外，拜登仍把中國看作最大的競爭對手，這就決定了他不會對華太溫和；此外，拜登可能在民主、自由、人權等問題上加大對華壓力，包括新疆、西藏、港台問題等」。

袁征表示，長期而言，中美關係會變得更加複雜，中國的崛起是必然，與美國的競爭也不可避免，雙方可能都會更加警惕。拜登的四年任期基本和中國的「十四五」規劃時間重叠，其間中美關係如何發展，將對未來兩國關係走向起到非常關鍵作用，他認為關鍵是美方能否逐漸接受中國崛起的事實，並且與中國「和諧相處、互利共贏」，如果處理不好，中美之間的不確定性就會加強，甚至不排除戰爭的可能。

上海復旦大學國際關係研究院院長吳心伯則認為，拜登政府未來的對華政策將有三個特點，首先拜登可能繼承特朗普時期的基調，因為這幾乎成了美國社會「政治正確」的一部分，但和特朗普時期不同，競爭的同時，拜登政府也會和中方開展必要的合作，譬如氣候變化問題、全球公共衞生問題、伊朗核問題等。

其次，和特朗普時期相比，拜登政府的對抗性和衝突性會下降，「特朗普政府到後期幾乎完全失控，處理對華問題是一種非理性的態度，所以從競爭走向對抗、走向衝突。拜登政府上台後，會盡可能避免這樣的手段。」

最後，由於拜登政府的外交團隊都是職業外交官，有比較豐富的外交工作經驗，其中大部分在前總統奧巴馬（Barack Obama）時期就和中國有比較多的交往，包括拜登本人，所以拜登政府會更注重和中國的溝通，這意味着雙邊關係的穩定性和可預期性會提高。

吳心伯強調，中美關係未來走勢需要密切關注，若雙方走向惡性競爭，因為失控而導致對抗和衝突，或將爆發新冷戰，「現在就看拜登上台提供的緩和與調整的機會窗口，雙方是否能夠有效開展合作，同時管控好分歧，這對於美中雙方都是一個考驗」。

《新京報》／台灣《蘋果新聞網》

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