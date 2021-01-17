（更新：內容）搵食艱難！江蘇泰州47歲「餓了麼」外賣員劉進，近日為討回遭公司扣起的5,000元人民幣（下同，約5,982港元）血汗錢，竟引火自焚，結果導致全身燒傷面積達80％，醫藥費估計逾百萬元。過去，挨年近晚，以自焚等激烈手段討薪的多為農民工，現在則變為外賣員。美國克林信大學經濟系副教授徐家健對《蘋果》表示，作為城市中最底層的外賣員，已成為網絡新經濟企業節約成本的對象；他預期一旦再發生兩、三宗類似事件，內地政府為求社會穩定，必然積極介入；屆時這類外賣平台「執正嚟做」，消費者不可能再享受這麼便宜的外賣配送服務。長期關注內地勞工權益的韓東方則指，包括外賣員在內的中國工人權益得不到保障，最大問題是內地工會不作為。

內媒報道，自焚事件發生於本月11日上午10時許，被同事形容為「老實人」的劉進，發現工資被扣了約5,000元後，曾多次找配送站站長和公司老闆溝通，但不果。劉進疑因一時想不開，就在自己工作的配送站門口外，將汽油淋在自己身上，引火自焚。從目擊者現場拍攝到的影片可見，劉進身後的配送站招牌上，藍底白字寫着「即時配送，美好生活」，顯得相當諷刺。

附近的商家見狀，隨即拿着滅火筒撲滅劉進身上的火。劉進則趴在地上呻吟，上身衣服全被燒毀，大片皮膚變成焦黑，手上還黏着燒焦的手套。救護車接報到場前，圍觀的人都不斷勸劉進：「趕緊先去醫院處理」，「命比錢重要啊」，劉進左右搖晃着手，重複地道：「不去，不去」、「我命都不要了，無所謂了，我要我的血汗錢」。

劉進被送往醫院後，經診斷為深二度到三度燒傷，全身燒傷面積達80%。醫生為防止劉進咽喉水腫堵住呼吸道造成窒息，給他做了開喉手術。 院方估計，劉進還需留在ICU兩個月，之後還要進行大大小小20多次清創手術，整體治療費用約為100萬元。

據劉進的妹妹劉萍表示，其兄被送到醫院後，曾對她說：「我不想活了，我活夠了，太累了。」她說，劉進從老家雲南到泰州跟工程隊拉電纜，3年前工程隊解散，就轉行送外賣。劉進妻子患有肝病，只能打散工，大女兒21歲，正在當學徒，小女兒去年9月剛考上大學，一家的開銷幾乎都壓在劉進肩上。

有指，今次劉進疑因計劃「跳糟」到美團，被公司得悉後扣薪，他一時想不開而自焚。一名認識劉進的外賣員表示，劉進出事前曾跟同事說過，要是拿不回那筆薪水，他「命都不要了」，但沒人把這句話當真。該外賣員又謂，劉進一個月的送單量約1,200單，按6元一單的工錢計算，劉進一個月工資約6,000至7,000元，因要養家，他每天工作達12小時仍屬於「月光族」。

據悉，劉進自焚事件驚動了當地政府，有關方面已表示將作出調查。而「餓了麼」已向劉進家屬承諾，會承擔他的前期手術及治療費用。

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美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，內地經濟多年前已開始轉型，製造業的低技工種大幅減少，從前的農民工惟有轉行，投身互聯網新經濟下的服務物流業。然而，像外賣平台這類企業目前仍處於「燒銀紙」階段，為了搶佔市場而對消費者作出大量補貼，然後在其他地方盡量節約成本，包括為他們負責送外賣的「車手」或「外賣小哥」。

徐家健表示，外賣平台與外賣員不存在僱傭關係，雖省下醫療福利及勞工保險，但根據美國多年前的經驗，雙方也不時因類似事故或糾紛而鬧上法庭。徐家健相信，內地號稱社會主義國家，重視工人福利，再加追求社會穩定，若再出現兩、三宗激烈手段討薪事件，官方或受壓而積極介入。但這類外賣平台被迫「執正嚟做」，成本必然上漲，屆時「羊毛出自羊身上」，成本將轉嫁回消費者身上。

中國勞工通訊創辦人韓東方則表示，2015年底，國家主席習近平要求全國總工會改革，更好保障工人權利，緩和勞資矛盾。2018年起，全國總工會宣佈重點發展包括貨車司機在內的所謂「八大群體」（包括網約送餐員）加入工會。2019年，全國工會一陣風搞「八大群體」入會儀式，聲稱完成了工會改革重要步驟。但實際上，這些都是典型的完成指標向上級交差的標準動作，與保障工人權益無關。而今次發生外賣送餐員因被剋扣工資而自焚事件的江蘇泰州市，大張旗鼓地宣傳當地工會剛於去年11月底幫助送餐員完成「集體談判」。

韓東方謂，包括外賣員在內的中國工人權益得不到保障，最大問題是，即使習近平親自推動，工會卻仍然不作為。

事實上，內地外賣員的勞工權，近年已逐漸取代農民工的話題，成為輿論焦點。特別是外賣員大多與外賣平台不存在僱傭關係，一旦工作期間遇上意外，維權往往多是敗訴。去年12月，北京一名43歲「餓了麼」外賣員，配送了33單外賣後，疑因過勞猝死。「餓了麼」當時稱，該外賣員與他們並無任何關係，但基於人道理由，只願提供2,000元（約 2,442港元）予家屬。

內媒早前就爆料指，外賣員每天需要交3元保險費，當中竟有1.94元屬平台服務費，實際投保的只有1元左右，保額更僅為3萬元而已。

《蘋果》記者 /《北京青年報》/ 界面新聞

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