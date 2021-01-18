（新增內容）有份協助12名涉嫌偷渡港人、及內地公民記者張展案的內地律師任全牛，上月31日被河南省司法廳發出通知，擬予吊銷其律師執業證書，聽證會原將於明日（19日）早上舉行。今早任全牛表示接到司法廳人員的電話，指其聽證會將延期，具體時間另行通知。

任全牛對《蘋果》表示，當局向他解釋延期原因是「與疫情防控工作有關」，但他認為當局或發現程序未有按照法律要求，而將延期證會。對於最後自己會否被吊銷執業證書，任全牛認為當局指控他的事實和相關法律規定，「肯定不符合吊銷的規定」，但由於事件涉及敏感案件，最終結果仍然難料。不過有維權人士認為，當局是因為不想重演另一名律師盧思位聽證會時的衝突場面，「只是形式上的延期而已吧，政治吊銷，不好說樂觀」。

不過，亦有維權人士提出延期與河南兩會舉行有關。跟據資料，河南十三屆人大四次會議今日至21日在鄭州召開，正式會期為3日半；政協十二屆四次會議17日至20日在鄭州召開，正式會期3天半。

曾因「709大搜捕」被控以煽動顛覆國家政權罪的維權律師謝陽，前日一度失去聯絡，今日友人透露已成功與謝陽聯絡。謝陽前日失蹤後，其電話、微信及各種通訊軟件都沒回應，電話亦被轉到秘書台，友人懷疑他仍被控制。昨日晚上8時許，謝陽曾於Twitter發文，稱已從國保手上取回手機。

維權律師盧思位早前亦被當局擬吊銷執業證書，聽證會上周三（13日）在四川成都市青羊區省司法廳舉行。包括任全牛在內的多名維權律師及友人到場聲援，惟聽證會未開始，各人已被公安阻撓，雙方發生衝突，甚至被公安帶返派出所。到了傍晚才陸續被釋放。

任全牛是受被判監7個月的港人黃偉然家屬委託的律師，去年9月18日，他帶同經中國公證的委託書到鹽田看守所要求與當事人會面，但看守所指當事人已另外委託兩名律師，令任律師再無代表資格。

當時，任全牛懷疑深圳公安向黃偉然隱瞞家屬已聘請律師的事實，並指黃在內地「身無分文又不認識國內律師」，根本沒可能另外委託兩名律師。他向深圳鹽田檢察院遞交控告書，指深圳公安剝奪其辯護權，拒絕提供「官派律師」的姓名電話，並涉嫌作出虛假陳述，要求檢察院展開調查。

上月31日，河南省司法廳向任全牛發出通知，稱當局於上月21日調查其於2018年11月7日代理一宗張明朗等人利用邪教組織破壞法律實施案時，在庭審期間違反了《中華人民共和國律師法》和《律師執業管理辦法》，擬給予吊銷律師執業證書的行政處罰。但通知中未有交代是甚麼行為違法。任全牛當日向《蘋果》表示，當局釘牌是因12港人案，但就翻出一宗兩年前涉及法輪功的案件「治罪」。「兩年後，用這個理由吊銷執照，顯然是一個莫須有的理由，真正原因是12港人案和上海張展案有關，他們當然沒提這事，我很清楚跟這兩件事有關」。

《蘋果》記者

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