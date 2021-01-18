河北省邢台市隆堯縣爆出有實驗室人員謊報核酸檢測結果受到關注， 偽造檢測報告的負責人已經被拘捕。而涉事的山東濟南華曦醫學檢驗有限公司（下稱華曦醫學）就被揭發去年曾因亂棄醫醫廢物被罰款，傳媒亦翻舊賬「鞭屍」，發現華曦醫學的母公司深圳核子基因，在內地擁40間實驗室，創辦人兼總裁張核子則是中國醫科大學醫學碩士、擁多項基因相關技術專利，更曾聲稱公司的基因檢測工作「靠譜」（靠得住的意思）。

邢台市隆堯縣在本月１月12日至13日，委托濟南華曦醫學為全縣進行第二輪核酸檢測，共檢測了31.4萬人，至14日凌晨，實驗室翟姓負責人向隆堯縣衞健部門報告，檢測結果全部為陰性，縣級部門於是再向上級報告。然而，至16日早上實驗室負責人再通知隆堯縣衞健部門，指核酸樣本中有一混合檢測樣本呈陽性。隆堯縣立即對涉及的10人重新分開採樣檢測，結果發現一對夫婦確診，另有1名無症狀患者。

涉事的華曦醫學成立於2016年，總部設在山東省濟南市。公司經營範圍包括醫學檢驗、臨床細胞分子遺傳專業、基因檢測、基因測序技術諮詢。去年曾承擔濟南市武漢肺炎病毒核酸檢測工作，並承諾為檢測結果負責，是8家獲濟南市衞生健康委認可的醫學檢測機構之一。

值得注意的是，華曦醫學在2020年4月就曾因為違規，而被濟南衞健委處罰。根據商業查詢平台「企查查」顯示，華曦醫學因未將傳感性醫療廢物置於專用包裝物，違反《醫療廢物管理條例》等規定，濟南市衞健委在2020年4月14日對該公司警告、罰款。

公開資料顯示，濟南華曦醫學由山東核子基因科技有限公司全部控股，山東核子基因則是深圳市核子基因科技有限公司的全資擁有的子公司。 深圳市核子基因旗下，還控制湖南核子基因、福建核子基因、新疆核子華曦醫學檢驗實驗室等40間企業，大部份為深圳核子基因遍佈在國內的醫學檢驗實驗室。

深圳核子基因官網顯示，公司成立於2012年，是集基因技術研發、市場應用於一體的高新科技型企業，主要提供司法鑒定、健康管理、醫學檢驗、科研服務的業務。官網宣稱，公司在內地共有54間分公司、33個標準化實驗室。

深圳核子基因的大股東為張核子，公開資料顯示他是中國醫科大學醫學碩士生，曾經發明FGA、DXS8377和VWF等三個基因多位點擴增技術，在國內外科學期刊《生物技術世界》、《中國腫瘤臨床》、《中國法醫學雜誌》等發表超過20篇論文。

公開資料顯示，張核子持有深圳核子基因64.83%股權。張核子曾經表示：「現在做基因檢測的公司俯拾即是，但是現今市場其實只有兩類公司，3%是靠譜的，97%都是不靠譜的，我只做3%。」

有網友知道有檢測機構謊報結果後，批評該機構工作粗疏，連累民眾，也有網友質疑負責人造假動機，懷疑另有內情。

內地網民講啲乜：

xiao為為為：謊報，造假也只是適應我們自身的文化。他們只是跟上時代趨勢，與說謊潮流並肩。

土豆硌你牙：一個檢測機構，檢測不合格是一個人的責任？

甜美帥氣的天使本本：這就莫名其妙了，如果第三方檢測機構為了省時省力，謊報完可以結束工作了，但第三方檢測機構謊報後還在繼續檢測，為啥？

日月蟲莽：確診的人是否去過石家莊？傳染源來自哪？是否有隱瞞行程？

尹放雲：第三方機構謊報會害死一個人，一家人，害了一座城，罪大惡極。絕對要從嚴處理，死刑也應該用上。

《新京報》／新浪微博

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