中印軍隊在邊境的對峙持續。中央電視台近日發佈一段短片，全程跟蹤解放軍於邊境巡邏的情況，可見邊境地區亂石嶙峋，部分地方有積雪，士兵徒步行軍難度大。片段拍到其中一處邊境地區出現「敵情」，士兵徒步趕往現場時，有士兵因體力不支，及出現高山反應暈倒。

央視片段顯示，中印邊境「5943高地」突發「敵情」，西藏軍區某邊防團崗巴營昌龍邊防連連長王旭從「5592高地」觀察哨，調至邊防戰士組成巡邏分隊，迅速出動前往「5943高地」進行核查。巡邏行動主要採用乘車和徒步的形式，直到車輛無法通行的地方，士兵才下車徒步前進。

一名剛到連隊不到一個月的新兵，在巡邏期間因體力不支發生高原反應暈倒，他表示自己「就是有點喘不上氣」，不過進行吸氧及短暫休息後，他便強調能堅持繼續巡邏。

王旭在片段中表示：「我們連這幾個山口，每次到點位的幾個山口，平均海拔都是在5,000米以上；另外一個山口，它旁邊高山的海拔應該是在6,800米，只有一條小路往山腳下走，風吹過來之後山上落石特別多，所以我們要快速通過，但這在高原很難。另外冰面上也比較危險。」他又透露，在西藏待久了，很多士兵皮膚都長出了高原紅，頭髮也脫落了很多。

央視／新浪微博

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