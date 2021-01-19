（新增內容）兩岸最新疫情：國家衞健委公佈，內地昨（18日）新增118宗確診個案，其中本土確診佔106宗，分別是吉林43宗，河北35宗，黑龍江27宗，北京1宗，12宗為境外輸入病例，另外新增91名無症狀感染者。內地累計88,454宗確診個案，4,635人死亡。台灣累計862宗確診，7人死亡。

黑龍江27宗確診中，有8宗是綏化市望奎縣無症狀感染者轉為確診病例，今日該縣抗疫指揮部發出通告，實施猶如去年1月23日武漢般嚴厲的封城措施，初步為期一周。通告指，除生病就醫、接受檢測等防疫必要措施，全縣居民或私家車一律禁止外出。城鄉村屯幹部可以在縣城和鄉村間往返，但身在外地、家住縣城者則在限期內禁止回城，各鄉鎮要自行解決食宿問題。當局又嚴禁食宿聚集，所有鄉鎮食堂取消堂食，各大產業園全部關停，當局則鼓勵民眾以點對點方式購物。

據悉，一名黑龍江省望奎縣無症狀感染者輸入吉林省後，引發本地傳播，相關感染者已經增至100人以上。望奎縣惠七鎮昨日已被列為高風險地區。此外，河北石家莊市藁城區、新樂市、邢台南宮市同屬高風險區域。對於官方今日才公佈封城，網民都紛紛留言狠斥：「望奎縣的情況並不樂觀！」「現在才封？現在才封？領導腦袋凍秀逗了，反應慢幾百個拍子，都已經過去十幾天了！」「早該如此，出去那麼多人，傳染了那麼多人。」

上周望奎縣疫情出現大爆發後，先鋒鎮有村民已組織防疫小隊在街上巡邏，又在村口設置卡口，防止有人外出，當地大部份商舖已暫停營業。食肆會透過微信接單，但不設堂食。有食肆老闆表示，大約10日前已得悉疫情爆發，當時已關門。

根據網上資料，望奎縣隸屬於黑龍江省綏化市，全縣有10個鎮、3個鄉、2個民族鄉，總面積2,314平方公里，人口約50萬人。

黑龍江省的齊齊哈爾市，今日宣佈緊急封城，全區居民一律居家不得外出，家庭成員之間相互保持安全距離，除消防、急救車輛外，其他車輛一律不得進出小區。所有企業員工，已在工作場所者不得離開，未上班者不得上班，當局更指會派警員在各小區門前，防止有人外出，強調「對不聽勸阻、不服從管理者，一律依法打擊」。

至於北京，當局宣佈從今日中午起封閉大興區天宮院街道的四個小區，採取封閉式管理，非小區居民、車輛禁止進入，小區居民則只進不出，全部要留在家中接受觀察。

隨着疫情反彈，各地縣市相繼實施封城封縣。在河北省傳出現多宗確診病例後，毗鄰的天津市為防有感染者進入，率先自保封城。網上流傳天津警察在公路截車影片，拒絕打算入城的車輛通過，要求返回原來的地方。自由亞洲電台引述一名天津居民唐女士稱，天津近日未發現確診者，但當局為安全起見已自行封城：「距離河北近，各地都是自己把自己的路封了。天津現在還沒有病例。昨天我接到我們警長的電話，說我們天津現在沒有疫情，離河北太近，自己把自己先封上，非常緊張。」

吉林昨日新增本地確診病例43宗，當中包括長春市9宗，通化市34宗，其中36宗為由早前通報的無症狀感染者轉為確診病例。吉林為昨日全國新增最多確診個案的省份，當局昨晚11時開始，將通化市東昌區全域調整為中風險地區。

內地多處爆發疫情，可是中國疾控中心副主任馮子健則指，去年4月之後內地發生的疫情，病毒來源「都是境外輸入」，內地的病毒傳播已被截斷。他又聲稱，當局「嚴防死守策略」是「總體上非常成功」，目前只是「局部疫情」，未形成「持續傳播」，強調與「國際上整體大流行形態不一樣」。

河北省石家莊市發生多宗確診個案。國家衞健委發出通告，點名石家莊市藁城人民醫院、新樂市中醫院防控不力，兩間醫院出現醫務人員、住院病人、護工等確診個案，暴露當地落實醫療機構感染防控措施等方面工作不力，存有重大疫情傳播風險。

通報指出，藁城人民醫院月初出現確診個案，先後共有8宗與該院有關的個案。樂市中醫院同樣月初出現確診後，陸續發現包括醫生、護士合共6宗確診個案。通告直斥，醫院管理混亂，感控意識不強。 衞生健康部門監管責任缺失 、當地防控指揮部門未履行防控領導職責的問題。事情發生後，河北省和石家莊市已對相關人員問責。

國家衞健委／吉林委健委／《北京日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！