兩岸關係持續緊張，大陸文攻武嚇不斷，台軍亦加緊進行演習。台陸軍第六軍團裝甲584旅，今日在新竹湖口國家閱兵場進行「聯合兵種營」仿真實戰演習，模擬解放軍在台潛伏武裝分子突擊桃園機場，陸軍聯兵營全力抗敵。演習時，台軍監偵排特別運用偵搜型旋翼無人機監察現場，這是此款偵搜機首次亮相。

六軍團表示，這次演習是模擬共軍的武裝分子企圖攻佔桃園機場，用作運輸大量兵力及武器到台灣，繼而攻擊台灣的政軍中心。當演習部隊接到作戰命令後，先由戰炮排CM22 120毫米迫擊炮車，進行前期火力壓制，再以偵搜型旋翼無人機判定敵軍主力位置，掩護後續主力發起攻擊。

狙擊組發現敵軍重要指揮官後，立即實施遠程狙擊，反裝甲排則出動M1045陶式導彈車，射擊敵軍的堅固工事。最後，584旅出動主力CM11坦克，CM32、CM33及CM34裝步戰鬥車發起攻擊，戰車戰鬥隊下車衝鋒，奪取目標，最後進行戰場追擊，肅清潰退的敵軍。

這次在演習中首次曝光的無人機，軍方指可以爬升3公里，遙控距離5公里，在6級強陣風中亦可操作。除作為戰場偵搜及炮兵觀測外，還可以偵測到更遠的目標，讓指揮官了解戰場景象及透明化，也可以把相關資訊回傳給火協中心，讓指揮官下達攻擊命令。

台灣《蘋果新聞網》

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