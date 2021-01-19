內地兒童書《等爸爸回家》去年12月初在台灣發行，但由於內容美化武漢肺炎疫情，還出現「中國加油」、「武漢加油」等字句，被質疑是配合中共大外宣內容，引發廣泛爭議。台灣文化部長李永得接受台灣雜誌《新新聞》專訪時提出，應落實《兩岸人民關係條例》中對大陸出版物的申請許可制，並指如果做法違憲，他就會下台。不過《聯合報》則指李永得曾向出版業人士聲稱「不會真的審查」，令人質疑是玩雙面手法，「扣人紅帽」。李永得回應時指說法「抹黑」，強調要將台灣打造為全世界出版最自由的地方，更稱如果大陸作家被當局審查，歡迎他們到台灣出書，強調「台灣絕對不會審查」。

李永得周一（18日）出席台灣文學基地開幕記者會時，回應審查大陸出版物是否有違憲。他表示：「這東西本來就是沒有違憲，因為憲法，台灣大法官會議解釋憲法就是規範台灣所有人民，所以台灣人任何人要創作和出版都沒有受到限制，完全沒有。」審查大陸出版書籍的法源是《兩岸人民關係條例》第37條，明文規定「大陸進入台灣的出版物以及相關的都要經過『許可』」，他表示「許可」方式可以有很多解釋。

李永得強調台灣是全世界最自由的出版地方，任何台灣人要出書其實根本不需要經過申請，也沒有任何的審查。他更表示中國很多民間或個人在大陸都不能出書，或者會被修改到不合乎作者原意，這些人可「勇敢地到台灣來出書」。

對於《兩岸人民關係條例》的規定，李永得稱「政府立法時並沒有想到如何執行」，因為如果所有大陸出版物都要申請許可，然後審查，「就是一個很大的工程和人力，事實上是可能做不到的事情」，他表示，在過去30年相關法規一直都沒有執行，過去只是有民眾投訴後才會了解、審查，透過程序方式將書籍下架。不過他強調，「這不是永久的辦法，所以會朝這個重新修訂的規範來做一個合理的規劃」。

自由亞洲電台／三立新聞網／《蘋果》資料室

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