內地繼有嬰兒疑使用福建漳州生產的「益芙靈多效特護抑菌霜」變成大頭娃娃後，近日再有家長反映，家中嬰兒在使用內地品牌「戒之館」嬰兒霜後出現臉部腫大、多毛等「大頭娃娃」症狀。廣東衞生監督所調查後，已責令涉事企業暫停生產、銷售涉事產品。

廣東省衞生監督所負責人昨日表示，在接到舉報後，即時到涉事生產商調查，確認嬰兒霜由廣州慕膚護膚品有限公司委託廣州恆瀾生物科技有限公司生產，抽取樣本後進行檢測，目前尚未出有結果。

負責人透露，已責令公司暫停生產和銷售「戒之館」嬰兒霜。據了解，該類產品主要通過網上銷售，他們也將在網上抽查，以確定商家是否停止銷售此類產品。

雲南西雙版納市民申女士反映，去年7月女兒出生後，因天氣炎熱，身上長熱痱、屁股紅，女兒便開始用「戒之館」嬰兒霜。持續使用約一個半月後，女兒開始出現臉部腫大、多毛、發育遲緩等症狀。

廣州市民朱先生的孩子使用同款產品也出現類似症狀。1月18日，朱先生表示，兒子在去年8月出生後，出現屁股發紅的情況。同年9月底，他從京東、天貓等平台先後買了3盒「戒之館」嬰兒霜，持續使用後出現額頭汗毛濃密、臉部腫大等症狀。

澎湃新聞網

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