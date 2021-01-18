（新增：內容）河南省濟源市政府秘書長、濟源示範區管委會辦公室主任翟偉棟的妻子，16日在微博以「濟源市尚娟」發帖實名舉報河南濟源市委書記張戰偉，指丈夫翟偉棟去年11月11日早上，與其他市領導在機關餐廳角落裏共晉早餐時，遭張戰偉掌摑。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，內地官場階級上下分明，正所謂「有權不用，過時作廢」，官員以上欺下、濫權情況時有發生，「人治文化太濃厚了」。官媒央視周二（19日）亦發表評論，斥張戰偉公然掌摑下屬「難道是想當『山大王』嗎」，又指「這種不顧他人尊嚴、扇人耳光的粗暴之舉，都有辱斯文，令人義憤填膺，在公德上先輸了一着」。

尚娟控訴，事發當天上午7時45分許，因為張戰偉認為翟偉棟不應在該餐廳用膳，大聲質問：「你是誰啊？誰讓你來這兒吃飯？」翟立即站起來欠身解釋：「書記，大家都在這兒吃飯，我一直在這裏吃飯呀。」張戰偉得勢不饒人：「你是副市長嗎？你是不是把自己當成市領導了？你有甚麼資格在這裏吃飯？」隨即命令侍應「把這個人給我趕出去！」當翟偉棟還要上前解釋時，張戰偉已舉起右手，大力摑了對方一個響亮的耳光。

尚娟在文章中形容，丈夫被摑後「頓時眼冒金星，雙耳齊鳴，臉上一片火辣，呆在了原地」，其他官員見勢色不妙，立即將翟拉出餐廳。此事誘發翟偉棟的心臟病，當日要請假；翌日，張戰偉到翟偉棟所在的濟源示範區管委會辦公室黨組調研，翟因病缺席，張戰偉在會上強調：「下級要對上級有服從意識，國民黨還知道尊敬長官咧，打牌還知道有大小王，良心大大的壞了，我就要有槍當時就斃了你！」

尚娟寫道，她作為翟偉棟的妻子倍感痛苦與煎熬，有病在身的家翁也徹夜難眠，終日哀嘆：「讓書記趕快給你免了吧，別讓家裏一直提心吊膽。」她指今次特別實名公開檢舉張戰偉，是「希望還我丈夫一個公道，不能讓老實人受欺負。」並在文中留下一個電話號碼。

河南省紀委工作人員表示，之前已有人反映這問題。濟源市委主要負責人周一回應稱，網上帖文與實際情況稍有不同，「事發的機關食堂平時多為非濟源籍領導用餐地，事發時翟在此用餐被張戰偉質問後，翟出現過激言語和行為引發爭執起衝突。」翟偉棟也首度開腔回應事件，他指相關網帖是妻子發出的，他對此事毫不知情，已讓妻子刪除網帖；由於上級部門已介入調查，他不方便多說。濟源市政府秘書科相關工作人員表示，翟偉棟目前在正常工作，不方便回應事件，一切以宣傳部門的通報為準。

劉銳紹指出，內地每一級的官員都會盡用手上的權力，他以最近山西高速襄汾服務區內設有經理衞生標準間為例，這反映每一級別都想享有特權；加上內地官場的文件也規定，究竟傳達到哪一級別才能翻閱，都是階級有別的表現。這宗上級掌摑下級事件，劉指出，也表達到「（內地官員）長期形成呢種心態，我大過你呀，你乜嘢都要逆來順受㗎啦，邊個有權就邊個話事。」

對當地市委立即回應指「相關食堂是非濟源籍領導用餐地」作為開脫，劉認為，因為官場不會明文規定來製造理由投訴，反而是約定俗成的規矩，逐漸形成「公家嘅嘢私有化」。至於，為何由妻子代夫伸冤？劉指出，當事人形格勢禁，而投訴的是其上司，難以獲得公正處理；因此，只好由夫人挺身而出維護丈夫尊嚴，並可透過網絡公審獲得上級正視。

央視其後亦就事件發表題為「掌摑下屬的市委書記想當『山大王』」的網評，指「無論調查出怎樣的事實真相，（張戰偉）這種不顧他人尊嚴、扇人耳光的粗暴之舉，都有辱斯文，令人義憤填膺，在公德上先輸了一着」。

評論續指，「進一步來說，對弱者施暴、洩憤，這種權力的快感，談不上甚麼領導能力和水平，更何況這還是在機關單位，看上去是傷害了下屬的身心健康、把他送進了醫院，實際上，這大大拉低了領導的素質底線，嚴重損害了公職人員的形象，社會影響極壞。如果對這種錯誤行為睜一隻眼閉一隻眼，恐怕會產生崇拜權力、恃強凌弱的示範效應。我們還要跳出簡單的道德批判，反思事件背後耐人尋味的地方。暴脾氣說來就來，大抵是長期驕縱慣了，忘記了樹立正確的權力觀」。

另外，濟源市檢察院警員李安林，昨日下午亦發出實名舉報，指張戰偉包庇罪犯帶病提拔官員。

河南省兩會昨日開幕，張戰偉目前人在鄭州參加會議，河南省當局稱將會深入調查他的問題。

《蘋果》記者／新浪微博／《楚天都市報》

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